Boeing-diplomatie werkt: derde grote deal in één week tijd

Vietnam Airlines bestelt tot vijftig 737 MAX-toestellen bij Boeing. Het is de derde grote deal in één week tijd, en dat is niet geheel toevallig.

De inkt is nog niet droog of de volgende miljardendeal wordt alweer aangekondigd. Nadat zowel het Kazachstaanse Air Astana als het Vietnamese Sun PhuQuoc Airways orders plaatsten voor in totaal 55 Boeing 787 Dreamliners, volgt nu ook Vietnam Airlines. De Vietnamese flag carrier bestelt tot wel vijftig Boeing 737 MAX-toestellen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

De nieuwe vliegtuigen voegen zich bij een vloot die al uit moderne toestellen bestaat zoals de Airbus A321neo, de Airbus A350 en de Boeing 787. De nieuwe Boeing 737 MAX-toestellen, met name de -8-variant, zullen worden ingezet op het alsmaar uitbreidende regionale netwerk van de maatschappij. Vietnam Airlines opende onlangs meerdere nieuwe routes in de regio en kondigde aan vanaf komende zomer ook weer op Schiphol te vliegen.

America First

In zijn “America First”-retoriek schuift president Trump vliegtuigfabrikant Boeing steevast naar voren als hét uithangbord van de Amerikaanse industrie. Nadat hij in de eerste maanden van zijn tweede termijn flinke invoerheffingen introduceerde voor tal van landen, proberen veel handelspartners nu weer in de gunst te komen bij het Witte Huis.

Het is dan ook geen toeval dat zowel de Kazachstaanse president Tokayev als de Vietnamese leider To Lam deze week in Washington aanwezig zijn. Zij schuiven aan bij Trumps zogenaamde “Board of Peace”, waar de VS samen met een selecte groep landen plannen maakt voor de toekomst en wederopbouw van Gaza.

Deze vorm van ‘Boeing-diplomatie’ werd in 2025 duidelijk zichtbaar toen Trump met de Turkse president Erdogan onderhandelde over een terugkeer in het F-35-programma. Vrijwel gelijktijdig maakte Turkish Airlines bekend een megadeal van tot wel 75 Boeing 787 Dreamliners en honderdvijftig 737 MAX-vliegtuigen in de wacht te hebben gesleept.