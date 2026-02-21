Close Menu
Nieuws

Boeing 787 vertrekt zonder koffers vanwege stickers

Door Leestijd: 2 minuten
4X-EDH Boeing 787-9 Dreamliner ELAL op Miami © Remco de Wit

Een Boeing 787 van El Al vertrok van de week met twee uur vertraging en zonder koffers. Dat kwam omdat er op 140 koffers pro-Palestijnse stickers waren gevonden.

De Boeing 787, registratie 4X-EDF, vertrok op 16 februari van Los Angeles naar Tel Aviv. Het toestel moest om 14:00 uur de lucht in voor de dertien uur durende vlucht naar de Israëlische hoofdstad. Daar kwam echter bijna twee uur vertraging bovenop. Dat had alles te maken met koffers. Die moesten opnieuw gecheckt worden op inhoud, omdat op 140 koffers stickers met ‘Free Palestine‘ werden aangetroffen. Dat ligt bij El Al gevoelig, en daarom werd de veiligheidsprocedure in gang gezet.

De situatie gaf onrust bij de passagiers, omdat hen niet direct werd verteld wat er aan de hand was. Volgens getuigen heerste er veel verwarring en nervositeit in de cabine. De koffers werden buiten het vliegtuig individueel geïnspecteerd op eventuele verboden items. Dit proces nam echter zoveel tijd in beslag, dat de bemanning van de Boeing 787 besloot om zonder de bagage naar Tel Aviv te gaan. Daardoor vertrok het toestel van El Al met ‘slechts’ twee uur vertraging. Om 14:45 lokale tijd, een uur later dan gepland, landde de machine in Israël. De missende koffers werden met een volgende vlucht nagestuurd.

Gevoelige kwestie

De uitspraak op de stickers, ‘Free Palestine’, ligt gevoelig bij El Al. Israël is al jaren in oorlog met Hamas, sinds de Palestijnse terreurorganisatie op 7 oktober het vuur opende op honderden Israëli’s. Sindsdien bezet Israël de Gazastrook, met de uithongering en dood van duizenden Palestijnen tot gevolg. Ook een Franse verkeersleider sprak zich al eens uit over de situatie. Hij zou naar verluidt tegen piloten van El Al ‘Free Palestine’ hebben gezegd. Daarop werd de luchtverkeersleider geschorst en de Israëlische maatschappij diende een officiële klacht in.

Redacteur. Niek studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en is daarna begonnen met schrijven voor Up in the Sky. Hij richt zich voornamelijk op actuele financiële en operationele ontwikkelingen in de luchtvaartsector, en behandelt daarnaast regelmatig thema’s uit de militaire luchtvaart. Met zijn journalistieke achtergrond draagt Niek bij aan de betrouwbaarheid en inhoudelijke kwaliteit van het platform.

