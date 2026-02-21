Boeing 787 vertrekt zonder koffers vanwege stickers

Een Boeing 787 van El Al vertrok van de week met twee uur vertraging en zonder koffers. Dat kwam omdat er op 140 koffers pro-Palestijnse stickers waren gevonden.

De Boeing 787, registratie 4X-EDF, vertrok op 16 februari van Los Angeles naar Tel Aviv. Het toestel moest om 14:00 uur de lucht in voor de dertien uur durende vlucht naar de Israëlische hoofdstad. Daar kwam echter bijna twee uur vertraging bovenop. Dat had alles te maken met koffers. Die moesten opnieuw gecheckt worden op inhoud, omdat op 140 koffers stickers met ‘Free Palestine‘ werden aangetroffen. Dat ligt bij El Al gevoelig, en daarom werd de veiligheidsprocedure in gang gezet.

De situatie gaf onrust bij de passagiers, omdat hen niet direct werd verteld wat er aan de hand was. Volgens getuigen heerste er veel verwarring en nervositeit in de cabine. De koffers werden buiten het vliegtuig individueel geïnspecteerd op eventuele verboden items. Dit proces nam echter zoveel tijd in beslag, dat de bemanning van de Boeing 787 besloot om zonder de bagage naar Tel Aviv te gaan. Daardoor vertrok het toestel van El Al met ‘slechts’ twee uur vertraging. Om 14:45 lokale tijd, een uur later dan gepland, landde de machine in Israël. De missende koffers werden met een volgende vlucht nagestuurd.

Gevoelige kwestie

De uitspraak op de stickers, ‘Free Palestine’, ligt gevoelig bij El Al. Israël is al jaren in oorlog met Hamas, sinds de Palestijnse terreurorganisatie op 7 oktober het vuur opende op honderden Israëli’s. Sindsdien bezet Israël de Gazastrook, met de uithongering en dood van duizenden Palestijnen tot gevolg. Ook een Franse verkeersleider sprak zich al eens uit over de situatie. Hij zou naar verluidt tegen piloten van El Al ‘Free Palestine’ hebben gezegd. Daarop werd de luchtverkeersleider geschorst en de Israëlische maatschappij diende een officiële klacht in.