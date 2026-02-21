Nederlandse F-16-vliegers in Oekraïne? | Podcast

De 75e aflevering van Goof & Goot gaat van aerodynamica tot geopolitiek. Nederlandse F-16-vliegers in Oekraïne, O’Leary en KLM, defensiebeleid en sportvliegers: het komt allemaal voorbij!

De 75e Goof & Goot! Het uithoudingsvermogen is opmerkelijk. Zeker dat van de luisteraars. Een kleine maar opmerkelijk constante groep. En onder het mom van spontaniteit wordt weer een hoop georeerd, gedebatteerd en gespeculeerd. Het gaat over aerodynamica (stromingen) en politiek (ook stromingen). Over Nederlandse F-16-vliegers in Oekraïne, Haaiebekken in China, over O’Leary en de KLM (de schone èn de vuile was aldaar).

Over het aanschafbeleid van de Koninklijke Luchtmacht (C-390), en over de eeuwig-mopperende sportvlieger (Rotax/Lycoming), die altijd in de hoek denkt te zitten waar de klappen vallen. Het gaat zelfs over neerstortende B-52’s in Groenland en Napalm in Nam. En natuurlijk ook deze keer weer een hoog- en broodnodige serie rectificaties en welgemeende verontschuldigingen (Sikorsky en Caravelle). Bent u daar nog? Nee natuurlijk niet! U bent al lang G&G aan het luisteren!

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen hier!