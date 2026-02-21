Twee KLM-vliegtuigen botsen op Schiphol

Twee Boeing 737’s van KLM zijn vanochtend op elkaar gebotst op Schiphol. Daarbij liep tenminste één van de twee vliegtuigen flinke schade op aan de staart.

Het incident vond rond 8:30 uur plaats op Schiphol, ter hoogte van de D-pier. Twee 737-800’s van KLM raakten elkaar daar tijdens het taxiën. Het ene toestel is vermoedelijk de PH-BCL, die op het moment van het incident haar pushback kreeg vanaf gate D54 voor de vlucht naar Athene. Tegelijkertijd draaide de PH-BGC, net geland uit Birmingham, in om te parkeren bij gate D29. In de draai zou het zijn misgegaan, waarbij de twee Boeings elkaar raakten. Tijdens de botsing ontstond een flinke scheur in het rudder, het beweegbare deel van de staart, van de PH-BCL. Vlucht KL1953 vertrok bijna 3,5 uur later dan gepland alsnog naar Athene met een ander toestel, de PH-BCE. De draai waar het mis zou zijn gegaan ©ADSBexchange.com

Botsing KLM op Schiphol

Het is jaren geleden dat KLM-vliegtuigen elkaar beschadigden. In 2019 overkwam het een Boeing 747 en 787-9. De machines, met bestemmingen Los Angeles en Atlanta, raakten elkaar toen met de vleugels tijdens de pushback. Hierbij raakte de wingtip van de 747 beschadigd en het stabilo van de Dreamliner.

Die 747, registratie PH-BFV, was overigens wel een pechvogel. Een jaar later kreeg ze opnieuw schade toen een Airbus A330 van KLM haar raakte met de linkervleugel. Daarbij liep de jumbo een deuk in de neus op. Inmiddels is de ongelukkige dame uit dienst en ontmanteld.

Dit artikel wordt aangevuld zodra er meer informatie beschikbaar komt.