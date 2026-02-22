Airline nodigt Boeing 787-liefhebbers uit

De Poolse luchtvaartmaatschappij LOT nodigt 787-liefhebbers uit voor een unieke vlucht. Op 24 maart verplaatst de maatschappij een van haar widebody-toestellen naar een andere luchthaven voor onderhoud. Van die technische operatie maakt LOT meteen iets bijzonders.

In plaats van de vlucht leeg te laten, verkoopt de maatschappij stoelen aan passagiers. Zo verandert een gewone repositioneringsvlucht ineens in een bijzondere kans om een widebody op een korte route te ervaren.

Speciale vlucht

De speciale vlucht, LO2834, vertrekt op 24 maart van Katowice naar Warschau. Normaal gesproken vliegen kleinere toestellen, zoals de Embraer 195 of de Boeing 737, deze binnenlandse verbinding. Dat er nu een widebody wordt ingezet maakt de operatie opvallend. Het nieuws werd dan ook enthousiast ontvangen op sociale media, waar veel luchtvaartfans direct reageerden. Opvallend is dat er voor deze vlucht geen businessclass stoelen te boeken zijn, ondanks dat de LOT-Dreamliner die normaal wel heeft. Dat hangt samen met de cabineverkoop op deze route, waar doorgaans geen aparte businessclass wordt aangeboden. De prijs voor een enkele reis begint bij 309 Poolse złoty, omgerekend zo’n 79 euro.

© Facebook/LOT Polish Airlines

Eerste Europese klant

LOT werd de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die de Boeing 787 in gebruik nam. De eerste Dreamliner werd geleverd op 14 november 2012 in de fabriek van Boeing in Everett, Washington. Een dag later arriveerde het toestel in Warschau. Sinds de introductie van de Dreamliner heeft LOT haar intercontinentale netwerk uitgebreid en biedt intercontinentale vluchten naar Mumbai, Delhi, New York, Chicago, Toronto, Seoul, Los Angeles, Miami en Tokyo.

Kortste vlucht slechts 26 kilometer

Hoewel deze vlucht van 55 minuten vrij kort is voor een Dreamliner, is het geen uitzondering. Wereldwijd worden 787’s regelmatig ingezet op verrassend korte trajecten. De kortste Dreamliner-vlucht vervoert passagiers van Brazzaville naar Kinshasa, slechts 14 nautische mijl, ongeveer 26 kilometer. Air France vliegt het toestel in een driehoekige rotatie: Paris CDG–Brazzaville–Kinshasa–Paris CDG. Dit segment is niet los te boeken. Ook vluchten zoals Curaçao naar Bonaire vinden regelmatig plaats. Vaak maken maatschappijen deze korte vluchten onderdeel van langere internationale rotaties, waardoor het toestel maar een deel van de tijd op de korte route verblijft. In het geval van LOT gaat het slechts om een herpositioneringsvlucht voor onderhoud aan het toestel.