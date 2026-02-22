Iconische Boeing 747 op bezoek op Schiphol

Dit weekend verwelkomde Schiphol een bijzondere gast: een retro Boeing 747 van Cathay Pacific was even op bezoek. Het is de enige jumbo van de maatschappij met deze livery.

De Boeing 747-8 landde op vrijdag om 14:40 uur op de Polderbaan. Het toestel, registratie B-LJE, was die morgen vertrokken vanaf Dubai Al Maktoum en vloog in zeven uur en 47 minuten naar Amsterdam. Nu landen er dagelijks Jumbo’s op Schiphol, maar deze Boeing 747 is extra bijzonder. Deze Queen of the skies draagt namelijk de retro-beschildering ter ere van het tachtigjarig bestaan van Cathay Pacific. De maatschappij werd opgericht op 24 september 1946. Het Lettuce Leaf Sandwich-kleurenschema werd vanaf de jaren zeventig gebruikt op alle toestellen van de maatschappij uit Hong Kong, tot aan 1994. En nu, in het jubileumjaar, krijgen enkele vliegtuigen nog een keer het iconische jasje aan. View this post on Instagram

Het eerste vliegtuig in de retro-livery was een A350, registratie B-LRJ. Dat toestel kreeg eind vorig jaar haar schilderbeurt in een hangaar in Xiamen in China. Sindsdien vliegt ze rond met een lange groene streep over de romp en verschillende groene blokken op de staart, die op gestapelde slablaadjes zouden lijken. Vandaar de naam Lettuce Leaf Sandwich. Niet lang daarna werd ook de Boeing 747 van Cathay in dit kleurenschema beschilderd. Er gaan geruchten dat er misschien ook een Boeing 777 in retro komt, maar Cathay Pacific heeft dit niet bevestigd.

Verjaardagsoutfit

Luchtvaartmaatschappijen beschilderen hun vliegtuigen vaker voor speciale gelegenheden. Vorig jaar vierde Transavia haar zestigjarig bestaan. Ter ere van dat jubileum kreeg de Airbus A321neo, registratie PH-YHD, de beschildering zoals Thijs Postma in 1966 had ontworpen. De machine landde op 25 juli 2025 op Schiphol. Op 21 oktober werd ze ‘John Block’ gedoopt, naar de pionier die aan de basis van Transavia stond.