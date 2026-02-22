KLM Cityhopper keert om naar Schiphol

Een Embraer 195-E2 van KLM Cityhopper maakte vrijdag een onbedoeld korte vlucht. De machine stond drie kwartier na takeoff weer op Nederlandse bodem. Dat kwam door een probleem met de slats.

Vlucht KL1983 zou op vrijdagmorgen van Schiphol naar Belgrado in Servië vliegen. De Embraer E195-E2, de zuinigste uit de vloot van KLM Cityhopper, stond om 10:15 uur met een kleine vertraging klaar op de Aalsmeerbaan. Het toestel, registratie PH-NXG, had een vliegduur van ongeveer twee uur voor de boeg. De vlucht kreeg echter een onverwachte wending en stond na een rondje Nederland terug op de Polderbaan.

Op 13.000 voet, iets minder dan vier kilometer, brak de bemanning de klim af. De vliegers meldden een probleem met de slats. Die zijn, net als flaps, nodig om met lagere snelheden en voldoende lift te vliegen. De flaps werkten nog wel, maar de slats niet meer. Daarom moest de Embraer met een hogere snelheid dan gebruikelijk landen. Het toestel boog boven Barneveld af richting Zwolle, maakte daar een u-turn en vloog via Flevoland terug naar de Polderbaan. Drie kwartier na takeoff was de machine weer op Schiphol.

Vlucht KL1983 van KLM Cityhopper. ©FlightRadar24.

Op Amsterdam stond een vervangend vliegtuig, eveneens een Embraer 195-E2, klaar om de passagiers alsnog naar Belgrado te brengen. Daar kwam het toestel aan met een vertraging van iets minder dan drie uur. Het slats-probleem van de PH-NXG werd snel verholpen en vier uur later vertrok die Embraer alweer naar Porto.

Tot twee keer terug

In januari had één van de nieuwste Embraers van KLM Cityhopper dubbel pech, toen het toestel tot twee keer terug moest keren naar Stavanger. Het landingsgestel wilde niet intrekken, waardoor de bemanning op 5000 voet besloot terug te gaan. Vliegen met het landingsgestel uit zorgt namelijk voor veel drag en daardoor een veel hoger brandstofverbruik. Na een inspectie op de grond waagde de crew na 4,5 uur nog een poging richting Amsterdam. Toen trad hetzelfde probleem op.