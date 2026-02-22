Nieuwe beelden van KLM-incident op Schiphol | Video

Nieuwe beelden tonen de schade die is ontstaan na de botsing tussen twee KLM-vliegtuigen op Schiphol. Gisteren meldde Up in the Sky al dat er twee Boeing 737’s met elkaar in aanraking waren gekomen.

Het voorval gebeurde rond 08:30 uur in de buurt van de D-pier op Schiphol Op het platform kwamen daar twee KLM Boeing 737-800’s met elkaar in contact. Een van de twee toestellen, de PH-BCL, kreeg op dat moment de pushback vanaf gate D54 en zou naar Athene vliegen. Tegelijkertijd was de PH-BGC, kort daarvoor aangekomen uit Birmingham, net aan de overkant bij gate D29 geparkeerd.

Bij de botsing ontstond een flinke scheur in het rudder, het beweegbare deel van de staart, van een van de twee KLM-toestellen. Een video die zondag op social media verscheen, schetst een duidelijker beeld van de situatie. Op de beelden is te zien hoe de PH-BCL wordt teruggesleept naar de gate vanwaar het toestel net was vertrokken. Ook is de schade aan de staart duidelijk te zien. KLM is een onderzoek gestart naar het incident en zal beide 737’s grondig inspecteren voordat ze weer kunnen worden ingezet. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Eerdere KLM-incidenten op Schiphol

Het komt niet vaak voor dat KLM-vliegtuigen elkaar beschadigen. In 2019 raakten een Boeing 747 en een 787-9 van KLM elkaar tijdens de pushback. De 747 liep schade op aan de wingtip, de Dreamliner aan het stabilo. De betrokken 747, de PH-BFV, werd een jaar later opnieuw geraakt door een KLM A330. Inmiddels is de Jumbo uit dienst en ontmanteld.