Passagier krijgt mogelijk 20 jaar gevangenisstraf

Een passagier die meevloog met Etihad Airways riskeert een zware gevangenisstraf in de Verenigde Staten na een incident aan boord. Volgens de aanklacht heeft de reiziger een bemanningslid hebben aangevallen tijdens de vlucht. Bij een veroordeling kan de celstraf oplopen tot maximaal twintig jaar, met daarnaast een boete van 250.000 dollar.

Het incident

Het voorval vond plaats op vlucht EY5, die vertrok vanaf Abu Dhabi International Airport en onderweg was naar Washington Dulles. Halverwege de reis ontstond volgens gerechtelijke documenten onrust in de cabine tijdens het serveren van maaltijden en drankjes, dat schfijt PYOK. De 40-jarige Australische passagier zou luid hebben geschreeuwd naar medepassagiers en cabinepersoneel. Toen een steward vroeg of zij rustiger wilde doen, zou de situatie verder zijn geëscaleerd. Aanklagers stellen dat de passagier een steward schopte toen hij een trolley met maaltijden wilde verplaatsen. Kort daarna zou zij op haar stoel zijn gaan staan en door de cabine hebben geroepen. Toen de purser ingreep, zou zij het bemanningslid meerdere keren hebben geduwd.

Arrestatie na landing

De piloten vroegen vlak voor de landing om politie op de luchthaven. Na aankomst op Washington Dulles werd de passagier gearresteerd. Tijdens het verhoor ontkende de vrouw dat zij geweld had gebruikt tegen het cabinepersoneel. Wel gaf zij toe dat ze volgens eigen zeggen een soort ’toespraak’ hield in het vliegtuig. Ook stelde zij dat een bemanningslid haar zou hebben uitgelokt.

Mogelijke zware straf

De passagier is aangeklaagd op basis van een Amerikaanse wet die geweld of intimidatie tegen vliegtuigbemanning strafbaar stelt. Deze wet geldt voor vluchten die onder Amerikaanse jurisdictie vallen, bijvoorbeeld wanneer een toestel op weg is naar de Verenigde Staten. Bij een veroordeling kan de straf oplopen tot maximaal twintig jaar gevangenisstraf en een boete tot 250.000 dollar, schrijven nieuwsbronnen.