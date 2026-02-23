Air France-KLM onthult eerste plannen met TAP

De strijd om TAP Air Portugal laait op. De drie grootste Europese luchtvaartconcerns vechten om de Portugese airline in een cruciale consolidatieslag. Air France-KLM heeft inmiddels de eerste plannen met TAP uit de doeken gedaan.

Na een eerste ronde waarin partijen officieel hun interesse mochten tonen, ging in december de tweede fase van start. Hierbij kunnen de geïnteresseerden een officieel bod uitbrengen. Air France-KLM, de Lufthansa Group en British Airways en Iberia- moederbedrijf IAG werken momenteel aan voorstellen om de Portugese overheid te overtuigen.

‘Centrale Rol ‘

Het gaat om een belang van 44,9 procent dat door de Portugese overheid te koop is aangeboden. De overheid behoudt zelf een meerderheidsbelang van 50,1 procent. De resterende vijf procent gereserveerd is voor de werknemers van de maatschappij. De luchtvaartconcerns hebben tot 2 april de tijd om hun niet-bindende voorstellen in te dienen.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers in Parijs deelde Steven Zaat, financieel topman van Air France-KLM, de visie van het concern. Volgens hem heeft de Frans-Nederlandse groep aan TAP duidelijk gemaakt dat de airline een ‘centrale rol’ zal spelen binnen de groep. Hij benadrukte dat dit geen loze woorden zijn, wijzend op de diverse samenstelling van de aanwezigen op het podium.

Air France-KLM stelt zich ‘zeer coöperatief’ op en werkt nauw samen met de luchtvaartmaatschappijen. ‘Zoals u kunt zien, zijn we hier met Nederlanders, Canadezen en Fransen, allemaal samen’, benadrukte de financieel directeur. ‘Het gaat er uiteindelijk om wat ze willen, waar ze zich prettig bij voelen en waar wij ons prettig bij voelen in onze gezamenlijke aanpak’, vervolgde hij.

hoofdprijs

Controle over TAP Air Portugal is een hoofdprijs voor de luchtvaartgiganten. Zeker nadat AirEuropa voor elk van de luchtvaartconcerns onbereikbaar bleek en andere airlines als LOT Polish Airlines en Finnair minder interessant zijn door het sluiten van het Russische luchtruim. De Portugese maatschappij beschikt over een gigantisch netwerk in Brazilië. Ze biedt meer stoelen aan naar dit Zuid-Amerikaanse land dan welk ander Europees luchtvaartconcern ook.

Tussen Europa en Brazilië wordt bijna de helft van de capaciteit beheerd door LATAM (23,9%) en TAP Air Portugal (23,7%). De overige grote spelers zijn Air France-KLM (13,5%), de Lufthansa Group (12,5%) en IAG (10,6%) en Turkish Airlines (4,6%), aldus OAG. De laatstgenoemde is op dit moment bezig met AirEuropa. Ze zou haar netwerk kunnen naar Zuid-Amerika flink kunnen uitbreiden mocht die overname slagen.