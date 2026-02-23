Airlines passen maaltijden aan, KLM doet mee

Wie tijdens een vlucht een medereiziger op een ongebruikelijk tijdstip ziet eten, hoeft daar de komende weken niet vreemd van op te kijken. De Ramadan is weer begonnen en luchtvaartmaatschappijen spelen hierop in met speciale maaltijden aan boord. Ook KLM en Transavia doen mee middels een creatieve campagne over de Ramadan op social media.

Speciale maaltijden

Tijdens de Ramadan vasten meer dan een miljard moslims wereldwijd. Dat betekent van zonsopgang tot zonsondergang geen eten en drinken. Het moment waarop het vasten wordt verbroken, de iftar, is vaak een gezamenlijk feest met traditionele gerechten. Voor passagiers die juist tijdens dat moment vliegen, spelen luchtvaartmaatschappijen hierop in. Steeds meer airlines passen hun inflight catering aan. Turkish Airlines serveert speciale iftar-menu’s met klassiekers uit de Turkse keuken, terwijl Emirates complete Ramadan-boxen aanbiedt, zowel aan boord als in hun lounges. Ook regionale maatschappijen zoals AJet doen mee en bieden op binnenlandse vluchten gratis maaltijden aan.

Campagne van KLM

Hoewel KLM geen speciale Ramadan-maaltijden aan boord serveert, doet de maatschappij op een creatieve manier mee. Dit jaar staat cabin attendant Najat centraal in een campagne op social media. Passagiers die dat willen, kunnen maximaal 24 uur van tevoren een halal-maaltijd reserveren, zodat de crew hier rekening mee kan houden. KLM schreef eerder op sociale media: ‘From all of us at KLM, we wish our colleagues and passengers a blessed Ramadan!’

©KLM

Transavia