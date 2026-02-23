Antonov Airlines bouwt nieuwe thuisbasis

Vlak voor de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 slaagde vrachtmaatschappij Antonov Airlines erin enkele toestellen het land uit te vliegen. Inmiddels bouwt de maatschappij aan een definitieve nieuwe thuisbasis buiten de landsgrenzen.

Het is inmiddels vier jaar geleden dat Rusland Oekraïne op grote schaal binnenviel. De nacht werd gevuld met veel kabaal en grote vuurballen. Maar, nog voordat de gevechten de luchthaven van Hostomel in de buurt van Kyiv bereikten, wist Antonov Airlines vijf van haar An-124-toestellen in veiligheid te brengen. De vliegtuigen vlogen naar Europa.

Met deze vloot streek de Oekraïense vrachtmaatschappij neer op de Duitse luchthaven Leipzig/Halle. Dit was een logische keuze, aangezien de maatschappij daar al sinds 2006 een onderhoudsbasis deelt. Tot voor kort beschikte Antonov echter niet over een eigen, volwaardige hangar voor het zware onderhoud van de vloot in Duitsland.

Daar komt nu verandering in. Volgens de Leipziger Volkszeitung wordt er aan de noordzijde van de luchthaven een enorme onderhoudshangar gebouwd op een terrein van 24.000 vierkante meter. De voorbereidende werkzaamheden zijn in het laatste kwartaal van 2025 gestart en de daadwerkelijke bouw begint in april van dit jaar. Het project moet in 2027 volledig operationeel zijn.

Opmerkelijke ontsnapping

Sinds de verhuizing van Kyiv-Hostomel naar Leipzig/Halle voert Antonov Airlines met haar resterende vloot voornamelijk zware transporten uit voor de NAVO. Ook doet ze humanitaire missies voor de Oekraïense overheid. Ondanks het tragische verlies van de unieke An-225 ‘Mriya’ en schade aan andere toestellen, blijft de maatschappij winstgevend.

Bijzonder was de gebeurtenis in juli vorig jaar. Toen verscheen er plotseling een zesde An-124 op de radar nabij de Pools-Oekraïense grens. Het bleek de Oekraïners te zijn gelukt om nog een toestel het land uit te ‘smokkelen’. Dit was een huzarenstukje, aangezien de Oekraïeners de landingsbanen blokkeerden om Russische landingen te verhinderen. Bovendien werd het luchtruim voortdurend bewaakt.