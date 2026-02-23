F-35’s verwelkomen KLM-vlucht boven Nederland

Een Boeing 737 van KLM stond maandagochtend bij terugkeer een bijzondere ontvangst te wachten. Het KLM-toestel, met daarin de Nederlandse kampioenen van de Olympische Winterspelen, werd onthaald door F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht.

De twee gevechtsvliegtuigen voegden zich op hoogte bij de 737 en vlogen enige tijd in formatie mee. Een van de toestellen had bovendien een leesbare boodschap voor de sporters mee in de cockpit: ‘Welkom thuis Team NL’. Dergelijke escortes zijn zeldzaam en worden alleen uitgevoerd bij bijzondere gelegenheden. Voor de passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig leverde de escorte van de F-35’s spectaculaire beelden op.

Traditie

Het is door de jaren heen traditie geworden dat de Nederlandse Olympiërs bij terugkeer van de Spelen worden onthaald door de Koninklijke Luchtmacht. Zo kreeg een KLM 777 in 2018 bij terugkeer van de Winterspelen in Zuid-Korea een escorte van twee F-16’s die waren opgestegen vanaf Vliegbasis Leeuwarden. De jachtvliegtuigen vlogen enige tijd in formatie met het KLM-toestel als symbolisch eerbetoon aan de prestaties van de atleten.