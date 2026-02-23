Passagiers hele nacht vast in vliegtuig: ‘We mochten het toestel niet verlaten’

Honderden passagiers kregen in de nacht van vrijdag op zaterdag te maken met een bizarre situatie. Urenlang zaten de reizigers vast in een Airbus A320neo nadat deze niet meer kon opstijgen.

Vrijdagavond vond er flinke sneeuwval plaats op de luchthaven van München en dat had grote gevolgen voor Lufthansa-vlucht LH2446 naar Kopenhagen. De passagiers hadden het toestel, een Airbus A320neo, al betreden toen de cockpit bemanning een bericht deelde: het vliegtuig was tijdelijk vertraagd vanwege de sneeuw. Dit bericht klonk vervolgens meerdere keren.

Om 23:56 uur, amper 2,5 uur na de originele vertrektijd, kwam de genadeslag. De passagiers kregen te horen dat de vlucht geannuleerd was. De 123 inzittenden zouden met bussen naar de terminal worden gebracht om te overnachten in hotels op de luchthaven, zodat zij de volgende dag alsnog naar hun bestemming konden reizen. Maar de bussen kwamen nooit.

‘Plotseling horen we van het personeel dat ze niemand meer op de luchthaven kunnen bereiken. Ze vertelden ons dat de luchthaven gewoon gesloten was. Toen kwamen we erachter dat alle buschauffeurs naar huis waren gegaan en dat we het vliegtuig niet mochten verlaten’, vertelde een getroffen vader aan de Deense krant Ekstra Bladet. Hij was met zijn vrouw en twee kinderen onderweg op een overstap vanuit Thailand.

Uiteindelijk zaten de passagiers urenlang vast. Pas vroeg in de ochtend, toen de eerste buschauffeurs weer aan het werk gingen, werden de inzittenden uit het vliegtuig bevrijd. ’s Nachts had de bemanning weinig voorradig voor de passagiers: geen dekens, geen eten en onvoldoende drinken. ‘Ze hadden niets anders dan een paar flessen water’, klaagt de vader.

Lotgenoten

Uit onderzoek van Duitse media blijkt dat de 123 gedupeerden in de Airbus A320neo honderden lotgenoten hadden. Diezelfde nacht bleken nog eens vier vluchten hetzelfde mee te maken, goed voor in totaal ruim vijfhonderd passagiers. ‘Vanwege een onvoldoende buscapaciteit konden de passagiers van drie Lufthansa-vluchten (Singapore, Kopenhagen en Gdansk) en twee Air Dolomiti-vluchten (Graz en Venetië) het vliegtuig aanvankelijk niet verlaten’, aldus een woordvoerder van Lufthansa.

‘‘De bemanningen zouden de gasten voortdurend op de hoogte houden en zo goed mogelijk van eten en drinken aan boord hebben voorzien. Pas na een paar uur konden de passagiers met bussen worden opgehaald en zo het vliegtuig verlaten. In totaal zijn er ongeveer vijfhonderd passagiers getroffen.’