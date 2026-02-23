Nieuwe airline landt op vliegveld Rotterdam

Een feestelijke middag voor Rotterdam The Hague Airport: de luchthaven mocht opnieuw een nieuwe luchtvaartmaatschappij verwelkomen. Deze airline zorgt voor een nieuwe verbinding met Istanboel

Zondagmiddag landde een blauw-witte Boeing 737 MAX 8 van AJet op Rotterdamse bodem. De Turkse budgetmaatschappij, voorheen opererend als AnadoluJet, verbindt Rotterdam met de luchthaven Istanboel Sabiha Gökçen. De vluchten worden uitgevoerd op maandag, donderdag, vrijdag en zondag. De goedkoopste tickets zijn te koop vanaf €59.

De Boeing werd traditiegetrouw onthaald met een ereboog van de brandweer. Op het platform vond bovendien een officieel lintjes-knippen-moment plaats. Nadat de festiviteiten waren afgerond, konden de eerste passagiers aan boord stappen. De airline zet op deze route zowel de Boeing 737 MAX als de Airbus A320neo in.

Na Amsterdam is Rotterdam de tweede Nederlandse bestemming voor de Turkse prijsvechter. Vanaf Schiphol vliegt de maatschappij op zowel Istanboel als Ankara. AJet begeeft zich hiermee op een concurrerende markt; onder meer Pegasus Airlines voert dezelfde route uit naar de grootste stad van Turkije en diverse vakantiemaatschappijen vliegen op andere Turkse bestemmingen.

AJet

AJet is een Turkse prijsvechter, opgericht in 2008, die volledig onder Turkish Airlines valt. Hoewel de maatschappij jarenlang als AnadoluJet opereerde, beschikt zij sinds april 2024 over een eigen vliegvergunning en een onafhankelijke entiteit onder de naam AJet. De belangrijkste bases van de airline bevinden zich in Ankara en Istanboel Sabiha Gökçen.

De vloot van AJet is modern en bestaat uit ongeveer honderd narrowbody-toestellen uit de Airbus A320(neo)- en de Boeing 737 (MAX)-familie. Het uitgebreide netwerk verbindt Turkse steden met tal van bestemmingen in Europa, Azië en het Midden-Oosten, waarbij de focus wordt gelegd op de prijsbewuste reiziger.