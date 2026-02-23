Schiphol wil tot de beste luchthavens van Europa behoren

Schiphol barst uit zijn voegen na jaren van achterstallig onderhoud en beperkte uitbreidingen. Volgens het bestuur is een grote inhaalslag noodzakelijk. Nu trekt het vliegveld een investeringsplan van tien miljard euro. Daarmee wil het naar eigen zeggen tot een van de beste luchthavens van Europa behoren.

Masterplan van Schiphol

Volgens het masterplan moet er flink wat gebeuren. Pieter van Oord, CEO van Schiphol, erkent de achterstand. ‘De laatste majeure uitbreiding heeft plaatsgevonden in 2005 met de ‘easyJet’-pier. Sinds die tijd hebben wij niet echt gewerkt aan een vergroting van de capaciteit voor passagiers.’ Volgens het bestuur is een grootscheepse inhaalslag noodzakelijk om de concurrentie met andere Europese hubs bij te houden. Een van de centrale projecten is de bouw van Terminal South, een nieuwe vertrekhal. De renovatie van de piers staat ook hoog op de agenda. Pier A opent in 2027, maar ook piers B, C H/M en D worden aangepakt. ©Schiphol

Erg kwetsbaar

Het bestuur noemt Schiphol erg kwetsbaar. De luchthaven kampt met structurele beperkingen. ‘Dat zagen wij bijvoorbeeld bij de bagagestoring vlak voor de kerst en ook nog een elektriciteitsstoring tijdens de sneeuwweek’, zegt van Oord. ‘De afgelopen twintig jaar is Schiphol primair gestuurd op efficiency: zoveel mogelijk doen tegen zo laag mogelijke kosten. En de consequentie daarvan is dat we structureel achterstallig onderhoud hebben en we barsten uit onze voegen. Die kwetsbaarheid wordt versterkt door verouderde infrastructuur, maximale capaciteit en externe factoren zoals geopolitieke spanningen. Beslissingen die we nu nemen, zijn gericht op het minder kwetsbaar maken van de luchthaven en het verbeteren van kwaliteit’, aldus de CEO.

Grotere vliegtuigen

Van Oord vergelijkt Schiphol met London Heathrow en ziet duidelijke parallellen. ‘Schiphol en Heathrow zijn de enige twee luchthavens in Europa die capacity constrained zijn, dus een limiet op het aantal slots hebben. Heathrow heeft dat al twintig jaar, wij pas één jaar’, zegt hij. Binnen zulke luchthavens verschuift de vloot geleidelijk van narrow bodies naar grotere wide bodies. Diezelfde trend ziet Schiphol ook opdoemen. Door grotere toestellen in te zetten kunnen luchtvaartmaatschappijen meer passagiers vervoeren zonder extra slots in te nemen. ‘Hebben we voldoende wide body-plaatsen? Nee’, zegt van Oord. Daarom is een belangrijk onderdeel van het masterplan het creëren van extra standplaatsen voor grotere vliegtuigen. Schiphol wil zo anticiperen op de groei van grotere toestellen.