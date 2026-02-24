Airbus A380 toont zich op opmerkelijke locatie

Een Airbus A380 van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas dook onverwachts op in het Braziliaanse São Paulo. Volgens de geruchten gaat het om een chartervlucht van superster Bad Bunny.

De Airbus A380, registratie VH-OQA, voerde afgelopen weken meerdere routes uit naar onder meer Los Angeles, Johannesburg en Londen, via een tussenstop in Singapore. Nog niet eerder vloog het toestel naar Brazilië; de maatschappij voert zelfs niet eens routes uit naar het grootste land van Zuid-Amerika. Dat maakt het des te opmerkelijker dat het toestel ineens in São Paulo verscheen.

De superjumbo vertrok op zondag 22 februari rond 22:30 uur vanaf de luchthaven van Sydney in oostelijke richting naar São Paulo. Na een vlucht van bijna vijftien uur landde de Airbus A380 op de Braziliaanse luchthaven. Volgens het Braziliaanse medium Aeroin is dit de eerste keer dat een A380 non-stop van Australië naar Brazilië vliegt en de eerste keer dat Qantas in Guarulhos landt.

Na een korte nacht aan de grond vertrok de machine de volgende dag weer in westelijke richting huiswaarts. Volgens gegevens van Flightradar24 maakte de A380 een tussenstop op de luchthaven van Auckland, Nieuw-Zeeland. De vlucht eindigt uiteindelijk weer in Sydney. De tussenstop op de terugweg heeft te maken met de rotatie van de aarde en de daarbij behorende tegenwind.

Geruchtenmolen

De Qantas-vlucht heeft de geruchtenmolen flink aan het draaien gebracht. Fans vermoeden dat superster Bad Bunny aan boord zit. De zanger uit Puerto Rico is op dit moment bezig met zijn wereldtournee. Zijn meest recente show vond plaats in het Braziliaanse São Paulo. Zijn volgende optredens zijn komend weekend, en die vinden heel toevallig plaats in het Australische Sydney.

Bad Bunny was in 2025 de meest succesvolle muzikant ter wereld op Spotify. Onlangs werd hij nog bekender bij het grote publiek door zijn optreden tijdens de halftime show van de Super Bowl.