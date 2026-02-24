KLM spant rechtszaak aan tegen Suriname, bevolking woedend

De spanningen tussen KLM en Suriname lopen verder op. Aanleiding is de rechtszaak die de luchtvaartmaatschappij heeft aangespannen tegen de staat Suriname over een verplichte commissie voor reisagenten. De Associatie van Surinaamse Reisagenten roept de regering van Suriname op om in te grijpen.

Conflict escaleert

De kern van het conflict ligt bij een Surinaams staatsbesluit uit 2007. Daarin is vastgelegd dat reisagenten recht hebben op een bruto provisie van 6 procent op vliegtickets die door luchtvaartmaatschappijen worden verkocht. Volgens KLM is die regeling in Suriname inmiddels achterhaald. De maatschappij stelt dat overleg met de Surinaamse overheid geen resultaat bracht en spant daarom een rechtszaak aan tegen de staat. KLM vraagt de rechter nieuwe regels te verplichten. In berichten uit het land wordt gesproken over een mogelijke dwangsom van 50.000 Surinaamse dollar (ruim 1.100 euro) per dag als dat niet gebeurt.

Surinamers woedend over KLM

Binnen de Surinaamse reisbranche groeit de onrust. Volgens ASRA dreigen lokale reisagenten een belangrijke inkomstenbron te verliezen als KLM de rechtszaak wint. Dat zou niet alleen gevolgen hebben voor reisbureaus, maar ook voor andere onderdelen van de toeristische sector. ‘Dronken van macht’, reageert een Surinaamse bron verontwaardigd. In een gesprek met Radio ABC zegt ASRA-bestuurslid Panday dat een buitenlandse luchtvaartmaatschappij zoals KLM niet mag bepalen hoe regelgeving in Suriname wordt ingericht. Voor de Surinaamse reisbranche staat echter veel op het spel. ASRA benadrukt dat regelgeving niet mag worden aangepast in het voordeel van één bedrijf en roept op tot een eerlijke samenwerking binnen de luchtvaart.

Bredere onvrede

Het conflict speelt zich bovendien af tegen een bredere achtergrond van onvrede over de ticketprijzen op de route tussen Amsterdam en Paramaribo. Volgens sommige bronnen zijn vluchten van KLM naar Suriname structureel duurder dan naar andere Caribische bestemmingen. Voor veel Nederlanders met Surinaamse roots wordt een familiebezoek daardoor steeds duurder. Sommige reizigers kijken inmiddels naar alternatieve routes, bijvoorbeeld via Frans-Guyana of via Georgetown. Volgens bronnen kan een vlucht via Georgetown ongeveer driehonderd euro goedkoper uitvallen.