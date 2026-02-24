KLM en Transavia krijgen gloednieuwe vliegtuigen

Transavia heeft onlangs haar vijftiende Airbus A321neo in ontvangst genomen. KLM voegt binnenkort de dertiende en veertiende A321neo toe aan de vloot. Stapsgewijs worden steeds meer toestellen in gebruik genomen, wat de capaciteit per vlucht met circa twintig procent verhoogt.

Transavia PH-YHQ

PH-YHQ is het tweede vliegtuig dat Transavia in de vernieuwde huisstijl in gebruik neemt. Tijdens de overhandiging in Hamburg Finkenwerder benadrukten CEO Paul Terstegge en CFO Pieter Wensveen het belang van de nieuwe toestellen en de nauwe samenwerking met Airbus om de vloot de komende jaren duurzaam te ontwikkelen. Transavia bouwt stap voor stap aan een moderne, efficiënte en milieuvriendelijke vloot die zowel passagierscomfort als duurzaamheid centraal stelt, met een volledige overstap naar Airbus gepland voor 2031. ©Facebook/ Transavia

KLM

Ook KLM breidt haar vloot met de A321neo verder uit. Op LinkedIn schrijft Ton de Geest, fleetmanager A320neo bij KLM, dat PH-AXN en PH-AXP binnenkort op Schiphol landen. ‘Het blijft altijd een spannend moment om nieuwe vliegtuigen in ontvangst te nemen’, schrijft hij. Donderdag 26 februari arriveert het eerste toestel op thuisbasis Schiphol. De levering maakt deel uit van de grote bestelling die Air France-KLM eind 2021 bij Airbus heeft geplaatst. De toestellen worden verdeeld over meerdere airlines binnen de groep.