Luchtmacht viert nieuwe Zwitserse vliegtuigen

De bouw van de nieuwe lesvliegtuigen voor de Koninklijke Luchtmacht is officieel van start gegaan. Bij fabrikant Pilatus Aircraft in Zwitserland vond een ceremonie plaats, waarbij luchtmachtcommandanten hun handtekening op de romp van het eerste toestel zetten. Daarmee werd het startschot gegeven voor de productie van acht nieuwe toestellen.

Ceremonie

De ceremonie draait om een traditie binnen de luchtmacht: het ondertekenen van de eerste vliegtuigromp, aldus het ministerie van Defensie. Luitenant-generaal André Steur en brigadegeneraal Stefan Linders zetten hun handtekening op het eerste toestel. Daarmee werd de daadwerkelijke bouw symbolisch ingeluid. ‘Met deze toestellen krijgt onze opleiding een toekomstbestendig fundament’, zegt luitenant-generaal André Steur. Na de ceremonie gaat het eerste vliegtuig direct verder de productielijn in.

PC-7 MKX

De nieuwe lesvliegtuigen zijn bestemd voor de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO), waar aspirant-vliegers hun eerste stappen zetten in de cockpit. Naast de acht toestellen investeert Defensie ook in vier moderne simulatoren en aanvullende lesmiddelen. Samen vormen ze een geïntegreerd opleidingssysteem waarin theorie, simulatortraining en praktijkvluchten nauw op elkaar aansluiten. Dat moet de opleiding efficiënter en realistischer maken.

Testen en training

De eerste drie vliegtuigen krijgen een bijzondere rol. Voordat ze officieel worden overgedragen, worden ze ingezet voor testvluchten en voor de omscholing van instructeurs en technici. Zo kan de luchtmacht ervaring opdoen met het nieuwe toesteltype en wordt het opleidingsprogramma aangepast aan de nieuwe mogelijkheden. Daarna volgt de bouw en levering van de overige vijf toestellen, die in verschillende productiefases worden afgerond. Volgens de huidige planning zijn alle vliegtuigen, simulatoren en ondersteunende systemen in september 2027 operationeel.

Vervanging

Met de komst van de nieuwe toestellen komt langzaam een einde aan een tijdperk. De huidige PC-7 lesvliegtuigen vliegen al sinds 1989 bij de luchtmacht. In de loop der jaren kregen de toestellen verschillende aanpassingen, waaronder een nieuwe zwarte kleurstelling die beter zichtbaar is tijdens trainingsvluchten. Na tientallen jaren dienst naderen deze vliegtuigen echter het einde van hun technische levensduur. Daarom besloot Defensie de trainingsvloot te vernieuwen en tegelijk te investeren in een modern opleidingsconcept dat beter aansluit bij de eisen van de huidige en toekomstige luchtmacht.

EMVO

De EMVO op Vliegbasis Woensdrecht verzorgt de eerste vliegopleiding van toekomstige luchtmachtpiloten. Na de EMVO volgen vervolgopleidingen tot jachtvlieger of helikoptervlieger. De nieuwe vliegtuigen sluiten beter aan op moderne operationele toestellen en bieden een realistischere en efficiëntere leeromgeving.