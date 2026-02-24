Na MD-11-crash blijven ook Boeing 767’s aan de grond

Na de crash van een McDonnell-Douglas MD-11 moest UPS noodgedwongen de hele deelvloot aan de grond houden. Nu is het bedrijf opnieuw genoodzaakt tientallen Boeing 767’s tijdelijk te laten staan.

Op 4 november vorig jaar vond een tragisch incident plaats. Een McDonnell-Douglas MD-11 van het Amerikaanse vrachtbedrijf UPS crashte kort na het opstijgen in de plaats Louisville. Bij het ongeluk kwamen zowel de drie bemanningsleden als elf personen op de grond om het leven. Sindsdien heeft de airline laten weten het vliegtuig niet meer te laten terugkeren.

De vrachtmaatschappij besloot daarom volop in te zetten op de Boeing 767F. Daarvan had de airline reeds een deelvloot van meerdere tientallen toestellen en alleen in dit jaar al moeten daar nog eens vijftien bij komen. Ook voegt UPS daar volgend jaar nog eens drie machines aan toe. De maatschappij haalde begin deze maand het honderdste vrachttoestel van het model binnen.

Het feest was helaas maar van korte duur. Afgelopen week moest de maatschappij mededelen dat ze tijdelijk 24 toestellen van haar 767-deelvloot aan de grond moest houden. ‘De vliegtuigen, die tot de werkpaarden van onze wereldwijde vloot behoren, zijn uit voorzorg buiten gebruik gesteld om het nodige onderhoud uit te voeren voordat ze weer in dienst worden genomen’, aldus een woordvoerder.

Geen invloed

Toch heeft het tijdelijk uit de vloot nemen van bijna een kwart van de deelvloot geen invloed op de operaties, bevestigde het bedrijf. UPS wil geen verdere details kwijt over de exacte problemen, noch is het duidelijk hoelang het onderhoud precies duren zal. Enkel luidde de bevestiging dat er een back-up-plan is en dat het geen invloed heeft op de levering van de resterende toestellen.

De volledige vloot van UPS bestaat op dit moment uit 275 vrachtvliegtuigen, waaronder ongeveer vijftig Airbus A300-600’s, dertig Boeing 747-8’s, 75 Boeing 757’s en meer dan honderd Boeing 767’s