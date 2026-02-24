Ontwikkeling Turkse straaljager bereikt nieuwe fase

De Turkse straaljager KAAN heeft een mijlpaal bereikt met de onthulling van het tweede prototype. Het toestel heeft onder andere een upgrade gekregen aan zijn stealthcapaciteiten.

KAAN

De KAAN-straaljager is ontwikkeld als opvolger van de F-16 en moet functioneren als een vijfde generatie gevechtsvliegtuig. Voorlopig gebruikt het toestel echter nog wel de motoren van de F-16. Op termijn zal een eigen turbofan van Turkish Engine Industries het vliegtuig van kracht voorzien. Na een succesvolle eerste testvlucht met het oorspronkelijke prototype presenteert TAI nu het tweede exemplaar. Dit prototype is op meerdere punten aangepast om de stealthcapaciteiten te vergroten. Zo is de neus breder, zijn de motorinlaten hoger en verplaatst en is het landingsgestel verschoven om interne ruimte te creëren voor wapensystemen en sensoren. Tegelijkertijd biedt het ontwerp ruimte voor uitgebreide sensoren en zelfverdedigingssystemen, vergelijkbaar met het Distributed Aperture System van de F-35. 📍 Ankara | TUSAŞ Tesisleri



Millî Muharip Uçak KAAN Projemiz kapsamında, KAAN hangarımızı ziyaret ederek tam boy statik test uçağımızda gelinen son aşamaya ilişkin kapsamlı bilgi aldık ve sahadaki çalışmaları yerinde inceledik.



2024 yılında ilk uçuşunu icra eden ve ilk… pic.twitter.com/mipIGkTtSs — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) February 13, 2026

Ambitieuze plannen

Volgens Haluk Görgün, president van de Defensie-industrie, wordt bij de ontwikkeling een simultane aanpak gehanteerd: testen, ontwikkeling en productie lopen parallel. Dit moet de doorlooptijd verkorten en versnelt het verzamelen van operationele gegevens. Het prototype moet naar verwachting in mei of juni 2026 zijn eerste vlucht maken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een derde prototype, waardoor ontwerpverbeteringen snel kunnen worden doorgevoerd. Met de KAAN streeft Turkije naar minder afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers en wil het toestel op termijn ook exporteren. Onlangs meldde Saudi-Arabië al interesse te hebben in het gevechtsvliegtuig. 🛩 Comparison of the KAAN P1 prototype with the P0



➡️There has been some change in the fuselage back geometry. You can see the changes in the slope lines. (Image-1)



➡️At P1, the air intake has been moved back towards the cockpit level. We have seen this before in the visuals… https://t.co/iAdNAJ9mnr pic.twitter.com/qwII1TW7Yl— TR_tech (@T_Nblty) February 14, 2026

Eurofighters en F-35’s

Hoewel Turkije ambitieuze plannen heeft met de eigen KAAN-straaljager, bevindt het project zich nog in een vroeg stadium. Om de capaciteit van de luchtmacht op peil te houden, heeft het land daarom twintig Eurofighter Typhoons besteld en voert het gesprekken met de Verenigde Staten over de aanschaf van F-35’s. Amerikaanse officials hebben laten weten dat de verkoop van de gevechtsvliegtuigen aan Turkije ‘zeer serieus’ wordt overwogen, jaren nadat Ankara werd uitgesloten vanwege de aankoop van Russische S-400-afweersystemen. De KAAN wordt voorlopig pas eind jaren twintig of begin jaren dertig verwacht als volledig operationeel.