Boeing 747-landing roept vragen op

Vorige week landde een Atlas Air Boeing 747 op de luchthaven van São Paulo. Tegelijkertijd landde een 737 op een parallelle landingsbaan, en dat mag niet. De autoriteit heeft een onderzoek aangekondigd.

De luchthaven van São Paulo kent twee parallelle start- en landingsbanen. Baan 10L/28R is 3.000 meter lang en “buurman” 10R/28L heeft een lengte van 3.700 meter. Op beide banen kan in principe een Boeing 747 landen, maar niet tegelijkertijd. De twee banen liggen op slechts 375 meter afstand van elkaar, waardoor gelijktijdige landingen verboden zijn.

Volgens de richtlijnen van de internationale civiele luchtvaartorganisatie ICAO zijn gelijktijdige landingen op beide landingsbanen alleen mogelijk bij een afstand van minimaal 1.035 meter tussen beide banen. Bij een afstand tussen 762 en 1.035 meter is een parallelle nadering wel toegestaan, maar moet er tussen de landingen nog altijd een aanzienlijk tijdsinterval zitten.

De oorzaak hiervan ligt bij de natuurkunde. Als twee vliegtuigen tegelijkertijd naderen en landen, kan er zogenaamde zogturbulentieontstaan als gevolg van de luchtstromen die de vliegtuigen veroorzaken. Naarmate twee vliegtuigen dichter bij elkaar vliegen, neemt het risico hiervan toe. Om die reden stelt de ICAO strenge eisen aan de minimumafstanden tussen vliegtuigen.

747 en 737 landen tegelijk

Ondanks de strenge eisen ging het niet helemaal goed op de luchthaven van São Paulo. Op zondag 15 februari landden een Boeing 747 van Atlas Air en een Boeing 737 van Gol Linhas Aéreas tegelijkertijd op Guarulhos. Beide landingen verliepen zonder problemen, maar toch besloten de Braziliaanse autoriteiten een onderzoek in te stellen naar het incident.

Volgens de eerste aanwijzingen was de naderingssnelheid van de 747 hoger dan waar de verkeersleiding mee rekende. Hierdoor werd de vereiste veiligheidsafstand kleiner, waardoor beide vliegtuigen uiteindelijk tegelijkertijd de baan raakten. Uit het onderzoek moet nu blijken hoe dit mogelijk was: is het een menselijke fout, een technisch probleem of een verkeerde interpretatie van de regels?