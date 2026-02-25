F-35 test voor het eerst AI in de cockpit

Voor het eerst heeft een F-35 een vlucht uitgevoerd waarbij gebruik werd gemaakt van AI aan boord. Daarmee gaat luchtgevechtsvoering er in de toekomst anders uit zien.

De vlucht was onderdeel van Project Overwatch en werd uitgevoerd vanaf Nellis Air Force Base in Nevada. De F-35 steeg op met aan boord een door Lockheed Martin gebouwd AI-systeem. Dat systeem kan onbekende potentiële doelen opsporen, waardoor de situational awareness verbetert, en de piloot sneller beslissingen kan nemen. Na het opsporen van die zenders gebruikten ingenieurs een tool om ze te labelen. Vervolgens werd het AI-model opnieuw getraind om ze binnen een paar minuten te leren. Dat geüpdatete model werd daarna in het systeem geladen voor de volgende vlucht. Zo leert de AI-tool steeds sneller en sneller bij.

Al die informatie moet in de toekomst F-35-piloten helpen de dreiging om zich heen sneller in kaart te brengen zodat keuzes ook sneller kunnen worden gemaakt. In een echte oorlogssituatie hebben de vliegers daar namelijk zelf geen tijd voor. Lockheed Martin meldt in een persbericht dat deze nieuwe ontwikkeling hard nodig is in een wereld die onrustiger is dan ooit. Inmiddels vliegen twaalf landen met opgeteld ongeveer 1300 F-35’s. De fabrikant van die gevechtsvliegtuigen wil naar eigen zeggen met dit soort innovaties hun koploperspositie behouden. ‘Het is zesde generatie technologie, toegepast op een platform van de vijfde generatie’, zegt vice-president van de F-35 Combat Systems Jake Wertz. ‘Dit is een essentiële stap om tactisch voordeel te behouden in een snel veranderende en dreigende omgeving.’

Keuze voor de F-35

Portugal heeft zich inmiddels ook gemeld als potentiële nieuwe klant voor de F-35, nu het land haar verouderde F-16 Fighting Falcons wil vervangen. Maar door twijfel of de Verenigde Staten wel bij de NAVO zouden blijven trok Portugal die keuze in twijfel. De Amerikaanse ambassadeur probeert de Portugezen nu over de streep te trekken. Als argument benoemt hij onder andere dat de F-35 hun luchtmacht ‘naar de Champions League zou brengen.’