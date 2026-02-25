FAA waarschuwt opnieuw voor Boeing 737 MAX

Opnieuw waarschuwt de FAA voor de Boeing 737 MAX. Deze keer heeft het te maken met zowel de cabine als de cockpit die buitensporig warm kunnen worden. De waarschuwing gaat per direct in.

De Airworthiness Directive is per gisteren ingegaan. Dat betekent dat 771 Amerikaanse vliegtuigen er mee te maken hebben. De aanleiding is twee recente rapporten over de Boeing 737 MAX. In allebei de gevallen spraken die rapporten over een gesprongen circuit breaker. Die circuit breaker is onderdeel van de Standby Power Control Unit, die het elektrische systeem in het vliegtuig regelt. Als die stop doorslaat, wordt de stroom van koele lucht naar het airco-systeem verminderd. Daardoor wordt de zogenoemde bleed air, die vanuit de motoren wordt aangezogen, onvoldoende gekoeld. Dat resulteert in hoge temperaturen in zowel de cabine als de cockpit tijdens de vlucht.

In de Airworthiness Directive waarschuwt de FAA voor de effecten daarvan op crew en passagiers. Er wordt dan ingeleverd op de veiligheid tijdens zowel de vlucht als de landing. Alle Amerikaanse maatschappijen die met de Boeing 737 MAX vliegen hebben nu dertig dagen de tijd om met drie nieuwe of herziene procedures te komen: een gecontroleerde landing, proberen om de circuit breaker te resetten, en als dat niet lukt de toevoer van bleed air uit te zetten. Daar komt ook nog een pakket aan maatregelen bij om te koelen, zoals de cockpitdeur open zetten, het inflight entertainment-systeem uitschakelen, of op leefbare hoogte (rond de 10.000 voet) te vliegen.

Oververhitting

Al eerder waarschuwde de FAA voor oververhittingsproblemen met de Boeing 737 MAX. Twee jaar geleden ging dat over het anti-icing-systeem. Dat systeem gebruikt hete lucht van de motor om ijsvorming op belangrijke punten te voorkomen, maar de MAX reageerde niet goed op dat systeem. Bij droge lucht en met bepaalde motorinstellingen was er kans op oververhitting en ernstige schade aan de inlaatkap. Delen van het onderdeel zouden tijdens de vlucht los kunnen scheuren en daarbij een MAX op andere plekken beschadigen. Boeing werkte vervolgens aan een permanente oplossing.