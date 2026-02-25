‘Vergeten’ Antonov vliegt weer door Europa

Een Antonov An-74 die jarenlang geparkeerd stond, mag de lucht weer in. Het Oekraïense Constanta Airlines voegt de opvallende verschijning toe aan haar vloot.

De Antonov An-74TK-100, registratie UR-UZP, hoorde volgens AeroTelegraph ooit bij de Russische maatschappij Shark In. Hoeveel vluchten het daar heeft gemaakt is niet duidelijk. Wel dat het vliegtuig vervolgens een paar jaar geparkeerd stond op Piešťany Airport in Slowakije. Het toestel, dat bij Constanta Airlines uit Oekraïne hoort, mocht op valentijnsdag eindelijk van de parkeerpositie af voor een vlucht naar Málaga. Vervolgens maakte de machine ook nog een tripje naar Tangier en Rome.

Constanta Airlines is een bijzondere maatschappij. Ze richt zich namelijk op humanitaire missies en speciaal transport in afgelegen gebieden. Daarnaast is de airline een officiële partner van de Verenigde Naties en het Wereld Voedselprogramma. Ook werd ze in 2023 door de Oekraïense minister van Gemeenschappen, Gebied en Infrastructuur benoemd tot ‘zeer belangrijke factor voor de luchtvaartsector.’ De onderhoudsbasis van Constanta staat in Slowakije. Daarnaast heeft de maatschappij nog bases in Slovenië, Turkije, Zuid-Soedan, Somalië en de Democratische Republiek Congo. Haar vloot bestaat uit de Antonov An-74 en een Boeing 737-300F. Een tweede Antonov An-74 wordt klaargemaakt om zich bij de vloot te voegen.

De Antonov An-74 is een opvallende verschijning omdat de motoren niet onder, maar zo ongeveer op de vleugel zitten. Het toestel was specifiek ontworpen om in arctische gebieden te opereren. Met het vleugelontwerp stroomt de uitlaat van de motor langs de vleugel. Daardoor wordt de luchtstroom versneld en verhoogt de lift. De Antonov heeft daardoor maar 250 meter nodig om op te stijgen, en 300 meter om te landen. Van dit type zijn er 195 gebouwd, maar hoeveel er wereldwijd nog vliegen is niet bekend.

Verhuizing van Antonov

Ondertussen bouwt Antonov Airlines, de Oekraïense cargomaatschappij, aan een nieuwe thuisbasis. Toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel bracht Antonov Airlines vier An-124 toestellen naar Leipzig/Halle. Nu wordt er op de noordzijde van die luchthaven een enorme onderhoudshangar gebouwd. In 2027 moet de vrachtmaatschappij hier hun onderhoud kunnen doen.