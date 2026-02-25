Verwarde man rent over startbaan en hindert vliegverkeer

Maandagavond werd het vliegverkeer op de luchthaven van Phoenix tijdelijk verstoord. Een man was het terrein op gekomen en rende over de startbaan heen. Daardoor moesten meerdere vliegtuigen wachten tot ze konden vertrekken.

Het incident gebeurde op Phoenix Sky Harbor International Airport in Arizona. Rond 17:15 uur vertrok een Airbus A321 van American Airlines, registratie N173US, richting Tampa in Florida. Het toestel taxiede richting de startbaan, toen de piloot iets opvallends zag. Bij Golf One, een taxibaan naast de start- en landingsbanen 07L/25R en 07R/25L, stond een man. Daarop vroeg de piloot aan de verkeerstoren of zij hem ook hadden gezien. Dat was niet het geval, blijkt uit een gesprek tussen de toren en de cockpit. Volgens de vlieger zou de man wild met zijn armen hebben gezwaaid en rende hij naar het vliegtuig toe. Vervolgens meldde de tweede piloot dat de man op de startbaan hen zou hebben gesmeekt iets te doen, maar wat is niet duidelijk. Phoenix Police are investigating after a man made his way onto a runway at Phoenix Sky Harbor International Airport on Monday evening.



Around 6 p.m., officers responded to the area of 24th Street and Old Tower Road, where a man left his vehicle and got onto airport property.



In… pic.twitter.com/ECgjSmBM2N — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 24, 2026

Door het hele incident moesten meerdere vliegtuigen wachten voor zij konden vertrekken, maar het leidde niet tot significante vertragingen. Na een tijdje werd de man overmeesterd door de autoriteiten. Naar verluidt zou hij in een mentale crisis, waarschijnlijk een psychose, hebben gezeten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Inmiddels loopt er een onderzoek naar hoe de man het luchthaventerrein op is gekomen.

Het luchthaventerrein op

De verwarde man was niet de enige die ongeautoriseerd het luchthaventerrein op liep. In december raakte een passagier op Perth Airport zo dronken dat hem de toegang tot de vlucht werd geweigerd. Daar was hij het echter niet mee eens. De man brak het glas van de alarmknop, waardoor er chaos ontstond. In die chaos glipte hij langs het personeel en liep het platform op. Hij wilde richting een vliegtuig gaan, maar werd toen overmeesterd door het grondpersoneel.