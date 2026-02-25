Portugal twijfelt aan F-35 na zorgen over betrouwbaarheid VS

De Amerikaanse ambassadeur in Portugal heeft flinke beloftes gedaan als het land kiest voor de F-35. De relaties tussen Portugal en de Verenigde Staten zullen ‘floreren’ en het land naar de ‘Champions League’ brengen.

Portugal twijfelt over F-35

Net als veel landen in Europa kijkt ook Portugal naar nieuwe straaljagers ter vervanging van de verouderde F-16 Fighting Falcons. Lange tijd leek het logisch dat het land voor de F-35 zou gaan. De regering had haar voorkeur voor het toestel reeds uitgesproken en er lag een zak geld klaar van zo’n 5,5 miljard euro voor Lockheed Martin. Vorig jaar begon men echter te twijfelen.

De oorzaak daarvan was het openlijk in twijfel trekken van de Amerikaanse deelname aan de NAVO, aldus de toenmalige minister van Defensie. Volgens hem wil Portugal geen risico lopen op het gebied van ‘beperkingen op het onderhoud, onderdelen en alles wat daarmee te maken heeft’. Nieuwe gevechtsvliegtuigen zouden ‘in alle scenario’s operationeel moeten zijn’.

Aandringen

De Portugezen hebben vooralsnog geen alternatief gekozen. De Amerikanen proberen de plooien in ieder geval weer glad te strijken. De Amerikaanse ambassadeur in Portugal roept Lissabon op om voor de F-35 te kiezen. De vijfde generatie straaljager van Lockheed Martin zou volgens hem veel compatibeler zijn met andere Europese landen, die veelal ook F-35’s in hun vloot hebben.

‘De F-35 is de beste straaljager. Het is een vijfde generatie stealth-jager. Het toestel brengt hen [de Portugese luchtmacht, red.] richting de Champions League binnen de EU,’ aldus ambassadeur John Arrigo tegenover CNN. Hij benoemde daarbij dat er negenhonderd toestellen besteld zijn door Europese landen en dat voor de interoperabiliteit de F-35 ‘the way to go’ is. Hoewel Arrigo spreekt van negenhonderd toestellen, tonen openbare bronnen dat het momenteel om ongeveer zevenhonderd bevestigde orders gaat.

China

Portugal heeft relatief goede banden met China. Tijdens de eurocrisis wisten de Chinezen grote belangen in cruciale bedrijven te verwerven. Ook doen de Portugezen mee aan China’s Belt-and-Road-initiatief. Volgens Arrigo probeert Washington Lissabon niet weg te duwen van Peking, maar een vertrek uit het eerdergenoemde initiatief zou zorgen voor het ‘floreren’ van de betrekkingen tussen de VS en Portugal.