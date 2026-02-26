Airbus A380 van British Airways gaat veranderen

British Airways moderniseert de A380-vloot ingrijpend. De superjumbo krijgt een nieuwe cabine-indeling, minder stoelen en een volledig vernieuwde First Class. Het doel is om de vloot toekomstbestendig te maken en het premium aanbod te versterken. De renovatie valt samen met de zogenaamde D-checks, zwaar onderhoud dat elke zes jaar plaatsvindt.

Minder stoelen

De A380’s van British Airways tellen momenteel 469 stoelen, verdeeld over vier klassen. Na de renovatie daalt het totaal naar 421 stoelen, bijna vijftig minder dan voorheen. Vooral de Economy Class krimpt, terwijl Business en Premium Economy juist meer ruimte krijgen. Hiermee speelt British Airways in op een duidelijke trend. Steeds meer passagiers geven de voorkeur aan comfort boven een standaardstoel. Waar vroeger vooral zakelijke reizigers voor premium cabines kozen, lijken ook vakantiegangers steeds vaker de stap te maken naar een luxere plek aan boord.

Nieuwe cabine

De grootste verandering vindt plaats in First Class. De nieuwe suites zijn bijna twee meter lang, een meter breed en volledig afgesloten voor privacy. Ze beschikken over een 32-inch 4K-scherm, verstelbare verlichting en persoonlijke bagageruimte. De middenstoelen kunnen worden gecombineerd tot een kleine lounge voor reizigers die samen vliegen. Het ontwerp is geïnspireerd op de Concorde. Hoewel First Class de meeste aandacht krijgt, blijft onduidelijk hoe de vernieuwde Business en Premium Economy eruit zullen zien. De huidige Club Suite Business Class, geïntroduceerd in 2019, oogt inmiddels gedateerd. Volgens insiders overweegt British Airways een upgrade naar de modernere ‘Elements’-variant van Collins Aerospace, die meer ruimte en comfort biedt.

©British Airways a380

Groot onderhoud A380

De renovatie valt samen met de zogenaamde D-check, zwaar onderhoud wat bij de British A380 elke zes jaar plaatsvindt. Tijdens zo’n check wordt het vliegtuig volledig gedemonteerd, van stoelen en galleys tot de romp en motoren, zodat alles grondig kan worden geïnspecteerd. British Airways voert deze onderhoudsbeurten uit bij Lufthansa Technik. Dit biedt een uitgelezen kans om de cabines tegelijkertijd volledig te vernieuwen.