Canada certificeert G700 en G800 na dreigement Trump

Transport Canada heeft officieel twee typen Gulfstream zakenjets gecertificeerd, slechts enkele weken nadat Donald Trump dreigde stappen te ondernemen omdat het proces hem te langzaam ging. Critici zetten hun vraagtekens bij dat dreigement van Trump.

De vliegtuigen die nu zijn gecertificeerd, zijn de Gulfstream G700 en G800. Dat zijn twee types zakenjets uit het grotere segment. Ze bieden plaats aan maximaal 19 passagiers en kunnen non-stop een route van bijvoorbeeld New York naar Hong Kong afleggen. Uit een overheidsdocument blijkt dat de certificering maandag plaatsvond, meldt persbureau Reuters. Enkele dagen eerder, op 15 februari, werden de kleinere varianten G500 en G600 gecertificeerd.

Het groene licht van Transport Canada, de Canadese luchtvaartautoriteit, komt na onvrede van president Donald Trump. Gulfstream is een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in zakenjets. Hun vliegtuigen zijn al jarenlang gecertificeerd door de Federal Aviation Administration en vliegen ook al jaren. Een Canadese goedkeuring was helemaal niet nodig: het land waar een vliegtuig is gebouwd, is verantwoordelijk voor de certificering. Daarmee was die verantwoordelijkheid voor de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, niet de Canadese.

Toch eiste Trump een certificering van Transport Canada, en dat duurde hem te lang. Daarom wilde hij alle vliegtuigen die in Canada gemaakt waren, én alle Canadese Bombardier Global Express-vliegtuigen – ook privéjets – decertificeren tot het bovenbuurland zou toegeven. Dat is nu dus niet meer nodig, omdat Transport Canada groen licht heeft gegeven voor de Gulfstreams. Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social, waar hij eerder zijn onvrede uitte, nog niet gereageerd op die beslissing.

Politieke controverse

Trumps dreigement riep vraagtekens op bij luchtvaartexperts. Volgens hen oefende de president politieke druk uit op besluitvorming rondom veiligheid, en dat mag niet. Daarnaast wees de Canadese premier Mark Carney op het handelsbeleid van Trump. De relatie tussen de VS en Canada stond op dat moment al op gespannen voet. Carney benoemde dat de wereldorde geleid door Amerikaanse regels voorbij is.