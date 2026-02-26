TUI-vlucht vanaf Schiphol moet twee keer uitwijken

Een TUI-vlucht van Amsterdam naar Jamaica en Mexico moest op dinsdag 24 februari tot tweemaal toe van het vluchtplan afwijken. Het toestel maakte eerst een voorzorgslanding in Bermuda, en wisselde daarna van eindbestemming. Dat had waarschijnlijk te maken met medische én technische issues.

De vlucht vertrok op dinsdag 24 februari via Montego Bay in Jamaica naar Cancún, Mexico. De Boeing 787-8, registratie OO-JDL, staat in België geregistreerd maar voerde de vlucht voor de Nederlandse tak van TUI uit. Om 13:38 stond de machine klaar op de Aalsmeerbaan om als OR511 de Atlantische Oceaan over te steken. Maar de reis liep anders dan gepland. De Dreamliner was ongeveer acht uur onderweg, toen de bemanning besloot om uit te wijken naar Bermuda. Dat had volgens Aviation24 te maken met een technisch issue, én een medische situatie aan boord. Daarom maakte het toestel een voorzorgslanding.

Vervolgens stond de Boeing 787 tweeënhalf uur op de grond in Bermuda voor technische inspecties. Daarna kon de TUI-vlucht haar weg vervolgen, maar draaide hierbij de eindbestemming om. In plaats van naar Montego Bay, vloog de Dreamliner nu eerst naar Cancún. Na een tussenstop van ongeveer twee uur ging het toestel dan alsnog naar Jamaica. Toen alle passagiers eindelijk veilig op hun bestemming waren, draaide de machine om naar Amsterdam. Daar landde het met ‘slechts’ iets meer dan twee uur vertraging.

TUI onder één paraplu

De Belgische en Nederlandse tak van de vakantievlieger delen wel vaker hun vliegtuigen, maar als het aan Chief Commercial Officer (CCO) Peter Glade ligt gaat heel de vliegende tak van TUI straks samenwerken. Hij wil de airline meer commercialiseren en ervoor zorgen dat het een onafhankelijke, winstgevende tak wordt. Zo ligt zijn focus onder andere op het verbeteren van het ticketsysteem, zodat een ticket kopen ‘straks net zo makkelijk is als shoppen op Amazon.’ Daarnaast ziet Glade kansen op nieuwe markten, bijvoorbeeld in de vorm van codesharing.