Twee F-16’s neergestort op dezelfde dag

Op dezelfde dag zijn twee straaljagers van hetzelfde type neergestort. Eén F-16 stortte neer in Zuid-Korea, waar de piloot zich op het laatste moment wist te redden. Het andere incident vond plaats in Turkije, waarbij de piloot om het leven kwam.

Crash in Turkije

Crash in Zuid-Korea

Enkele uren later vond een tweede incident plaats. Een F-16 van Republic of Korea Air Force stortte neer tijdens een trainingsvlucht. De piloot katapulteerde zich op tijd uit het toestel en hulpdiensten vonden hem later terug. Volgens lokale berichten bleef hij in een boom hangen op een berghelling, waarna reddingsteams de vlieger naar een militair medisch centrum brachten voor controle. Autoriteiten evacueerden uit voorzorg tijdelijk bewoners uit de omgeving. Brandweerteams en reddingsdiensten bleven ter plaatse, houden de situatie in de gaten en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk.