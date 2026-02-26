Twee F-16’s neergestort op dezelfde dag

Op dezelfde dag zijn twee straaljagers van hetzelfde type neergestort. Eén F-16 stortte neer in Zuid-Korea, waar de piloot zich op het laatste moment wist te redden. Het andere incident vond plaats in Turkije, waarbij de piloot om het leven kwam.
Crash in Turkije
Op 25 februari stortte een Turkse F-16 kort na het opstijgen vanaf een luchtmachtbasis neer. Vrijwel direct na vertrek verloor het toestel contact met zowel radar als communicatie. Hulpdiensten rukten massaal uit en troffen wrakstukken aan die verspreid lagen nabij de snelweg tussen Istanbul en Izmir. Piloot majoor İbrahim Bolat kwam bij de crash om het leven. Volgens het Turkse ministerie van Defensie wordt onderzocht wat er tijdens de vlucht is misgegaan. Later werd op de luchtmachtbasis een militaire ceremonie gehouden ter nagedachtenis aan de omgekomen piloot. Daarbij voerden twee straaljagers een eerbetoonvlucht uit. Bij de ceremonie waren ook de vrouw en dochter van Bolat aanwezig, zo schrijft Euronews.
Crash in Zuid-Korea
Enkele uren later vond een tweede incident plaats. Een F-16 van Republic of Korea Air Force stortte neer tijdens een trainingsvlucht. De piloot katapulteerde zich op tijd uit het toestel en hulpdiensten vonden hem later terug. Volgens lokale berichten bleef hij in een boom hangen op een berghelling, waarna reddingsteams de vlieger naar een militair medisch centrum brachten voor controle. Autoriteiten evacueerden uit voorzorg tijdelijk bewoners uit de omgeving. Brandweerteams en reddingsdiensten bleven ter plaatse, houden de situatie in de gaten en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk.