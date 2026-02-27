Amerikaanse ‘elitepiloot’ opgepakt om straaljagertraining in China

De Amerikaanse autoriteiten hebben de 65-jarige majoor Gerald Brown aangeklaagd wegens landverraad. Hij zou Chinese straaljagerpiloten hebben getraind om tegen F-35’s te vechten.

Donderdagochtend maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend de 65-jarige straaljagerpiloot te hebben opgepakt in de noordelijke staat Indiana. De autoriteiten verdenken majoor Gerald Brown ervan trainingen te hebben gegeven aan Chinese straaljagerpiloten over hoe om te gaan met Amerikaanse gevechtstoestellen. Daarvoor zou hij twee jaar in China hebben verbleven.

Gerald Brown werkte jarenlang voor de Amerikaanse luchtmacht als straaljagerpiloot. Daardoor bouwde hij ruime ervaring op met verschillende gevechtsvliegtuigen, waaronder ook de F-16. Gedurende zijn tijd bij het Amerikaanse leger werkte hij als instructeur en nam hij deel aan verschillende gevechtsmissies overal ter wereld.

Uiteindelijk vertrok Brown bij het leger in 1996 en werd hij werkzaam in de privésector. Na een poos voor een vrachtmaatschappij te hebben gewerkt, werd hij uiteindelijk aangenomen als externe instructeur door het leger. Hij trainde Amerikaanse piloten om te gaan met F-35s en A-10 Thunderbolt IIs.

Hij zou in augustus 2023 zelf contact hebben gezocht met China. Volgens de aanklacht zocht hij zelf het contact met de intentie Chinese gevechtspiloten op te leiden. Het contract werd naar verluidt onderhandeld door Stephen Su Bin, een Chinees die in 2016 al bekende Amerikaanse defensiepartners te hebben gehackt. Brown verbleef tussen december 2023 en begin februari van dit jaar in China.

Kort na zijn terugkeer pakten de Amerikaanse autoriteiten hem op. ‘De luchtmacht van de VS heeft majoor Brown opgeleid tot een elite-gevechtspiloot’, aldus de vice-minister voor Nationale Veiligheid John A. Eisenberg, ‘we vertrouwden hem de verdediging van ons land toe. Nu wordt hij aangeklaagd wegens het trainen van Chinese legerpiloten.’