Etihad sluit deal met concurrent van Max Verstappen

Voor het raceseizoen van 2026 heeft Etihad Airways een belangrijke samenwerking getekend met McLaren Racing. Het team dat F1-coureur Max Verstappen het afgelopen jaar het vuur na aan de schenen legde, krijgt daarmee een krachtige nieuwe bondgenoot.

In de Formule 1 is het gebruikelijk dat wagens dienen als rijdende reclameborden. De geschiedenis kent vele iconische ontwerpen waarbij de sponsor onlosmakelijk verbonden is met het succes. Denk aan de zinderende kampioenschappen tussen Prost en Senna eind jaren tachtig, beiden in een McLaren gehuld in de beroemde rood-witte Marlboro-kleuren.

Hoewel tabaksreclame inmiddels uit de sport is verdwenen, zijn luchtvaartmaatschappijen prominenter aanwezig dan ooit. McLaren Racing maakte donderdag bekend dat Etihad Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten, zich als officiële partner aan het team verbindt. De airline is geen onbekende in de sport; zij is al sinds 2009 de titelsponsor van de Grand Prix van Abu Dhabi.

Het logo van Etihad zal niet alleen te zien zijn op de Formule 1-wagens van McLaren, maar ook op de McLaren United Autosports WEC Hypercar. In de F1 krijgt het logo een prominente plek op de halo — de veiligheidsbeugel boven de cockpit — en op de achtervleugel. Ook de helmen van de coureurs worden voorzien van Etihad-branding. De keuze voor deze zichtbare plekken onderstreept dat Etihad een aanzienlijk bedrag investeert in de renstal.

Dreamliner

Het meest opvallende onderdeel van de overeenkomst is de nieuwe livery die Etihad zal presenteren. De maatschappij uit Abu Dhabi gaat een Boeing 787-9 Dreamliner spuiten in de kleuren van McLaren. De kenmerkende goud-bruine staart van Etihad maakt plaats voor het opvallende ‘papaya’ oranje van de Britse renstal.

Uiteraard vindt de oranje kleur haar oorsprong in de McLaren-bolides. Maar, tijdens de Grand Prix van Nederland een aantal jaar terug, maakte McLaren F1-coureur Lando Norris het grapje dat het Nederlandse publiek in Zandvoort speciaal voor hem in het oranje was uitgedost. Wellicht kan Max Verstappen daarom ook steun vinden in dit oranje kleurenschema.

Etihad Airways heeft een rijke historie als het gaat om opvallende sponsordeals. Iconisch was de Airbus A340-600, registratie A6-EHJ, die tot haar pensioen in 2017 in een speciale F1-lak rondvloog. Ook heeft de maatschappij een lichtblauwe Dreamliner in de vloot als onderdeel van de samenwerking met voetbalclub Manchester City.