Nieuwe look: Lufthansa toont bijzondere Airbus A380

Ter ere van haar honderdjarig bestaan hijst Lufthansa een aantal vliegtuigen in een nieuw jasje. Deze week landde dan eindelijk de A380, het vlaggenschip van de maatschappij, in haar nieuwe beschildering op de luchthaven van München.

Lufthansa bestaat dit jaar honderd jaar en lanceerde ter ere van het jubileum een speciaal kleurenschema. De toestellen worden voorzien van een donkerblauwe romp waarop een enorme, witte kraanvogel te zien is: het iconische logo van de Duitse luchtvaartmaatschappij. De vleugels van het Lufthansa-logo reiken uit tot aan de vleugels van het toestel.

De Duitse nationale luchtvaartmaatschappij lanceerde het nieuwe kleurenschema in oktober vorig jaar. Dit werd in eerste instantie enkel toegepast op een nieuwe Boeing 787-9, die nog in de fabriek van Everett, Washington stond. Nog geen twee maanden later bleek dat er nog meer toestellen tot de geluksvogels behoorden, waaronder twee Airbus A320neo’s, een A350-900 en -1000. Ook the king and queen of the skies, een Airbus A380 en Boeing 747, kregen een plaats in de jubileumparade.

Woestijn

Woensdagavond was het zover, toen landde de reusachtige Airbus A380 op de luchthaven van München. Het toestel, registratie D-AIMH, is alweer het vierde vliegtuig dat het kleurenschema draagt, na de Boeing 787 en een Airbus A320neo, en A350. Voor de paintjob verbleef de superjumbo in Shannon, Ierland, waar 35 professionals 34 dagen aan het toestel werkten.

Vandaag, vrijdag 27 februari, verwacht Lufthansa opnieuw een vliegtuig met de nieuwe lak te verwelkomen. Het gaat opnieuw om een Airbus A320neo, die in tegenstelling tot de eerdere in München gestationeerd is. De twee resterende vliegtuigen zonder de nieuwe lak, Lufthansa’s eerste Airbus A350-1000 en een Boeing 747-8, arriveren ergens in de komende weken.

De Airbus A380 werd al in 2011 aan Lufthansa geleverd. Het toestel was het achtste van de veertien superjumbo’s die zich bij de Duitse vloot voegden. Tijdens de coronapandemie kwam het vliegtuig stil te staan, eerst in Frankfurt van mei 2020 tot september 2021. Maar, na ruim een jaar werd het toestel overgevlogen naar de woestijn van Teruel, Spanje. Daar verbleef hij tot terugkeer naar Frankfurt in november 2023.