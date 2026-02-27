Pechtoestel maakt laatste landing op Twente Airport

Op Twente Airport is dit jaar voor de derde keer een vliegtuig geland voor ontmanteling door Aircraft End-of-Life Solutions (AELS).

Het betrof maandag een Boeing 737-700 van Luxair, registratie LX-LGQ. Het toestel arriveerde vanuit Luxemburg als vlucht LGL009 en landde onder grijze weersomstandigheden in Enschede. Na aankomst werd de Boeing versleept naar het platform van AELS, waar het toestel werd toegevoegd aan de huidige ‘vloot’ van de ontmantelaar, bestaande uit twee Boeing 737-800’s van KLM en een Airbus A340-300 van Edelweiss en een Airbus A319 van Air Canada Rouge.

Landing LX-LGQ op Twente Airport onder toeziend oof van luchthavenpersoneel © Patrick Volmer

Verslepen LX-LGQ op Twente Airport © Patrick Volmer

De uitfasering van de Luxemburgse 737 verliep niet zonder problemen. De pech begon op 9 februari, toen het toestel vermoedelijk zijn laatste commerciële vlucht uitvoerde van Amílcar Cabral International Airport (Kaapverdië) naar Luxemburg. Onderweg barstte een van de cockpitruiten, waarop werd uitgeweken naar Madrid. Twee dagen later vertrok de Boeing, zonder passagiers en voorzien van een nieuwe ruit, opnieuw richting Luxemburg. Tijdens die vlucht trad een cabinedrukprobleem op, wat leidde tot een tweede diversion, ditmaal naar Bordeaux. Daar stond het toestel ruim een week aan de grond.

Rejected takeoff

Een geplande terugkeer naar Luxemburg mislukte opnieuw toen zich tijdens de start een derde, nog onbekend probleem voordeed, waarna de bemanning de start afbrak. Pas twee dagen later kon de 737 alsnog naar Luxemburg vertrekken. Met de ferryvlucht van de LX-LGQ naar Twente, eindigde de carrière van de Boeing zonder dat die zijn laatste commerciële vlucht wist af te maken.

Volgens Luxair hielden de problemen geen verband met de beslissing om het vliegtuig uit te faseren. Die keuze was volgens de airline al maanden eerder genomen.