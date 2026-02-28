Delta wil nog meer Europese vliegtuigen

Delta Airlines gaat nog meer vliegtuigen bij Airbus bestellen. De luchtvaartmaatschappij meldde gisteren dat ze 34 nieuwe A321neo’s bij haar vloot wil. Daarmee stijgt de totale order bij de Europese vliegtuigbouwer tot grote hoogte.

Met de nieuwe bestelling van Delta mag de vliegtuigfabrikant een order van in totaal 189 Airbus A321neo’s in haar orderboek schrijven. De Amerikaanse maatschappij heeft er al 92 in haar vloot, en daar komen in de toekomst nog 97 bevestigde vliegtuigen bij. Daarnaast heeft Delta in het contract de optie tot nog 36 extra Airbussen. Nu komt daar nog de bestelling van 34 A321neo’s bij. De airline maakte het nieuws gisteren bekend.

De nieuwe neo’s voegen zich waarschijnlijk in 2029 bij de vloot van Delta, meldt persbureau Reuters. De A321neo is zuiniger, stiller en biedt meer plaats voor premium stoelen dan haar voorgangers. Dat is een belangrijke pijler voor de maatschappij. De grootste groei in stoelcapaciteit ligt voor Delta bij de premium-klasse, niet bij de economy-stoelen.

Delta koopt flink in

Het is dit jaar al de derde grote bestelling die Delta Airlines aankondigt. Eind januari maakte de maatschappij bekend zestien A330-900’s en vijftien A350-900’s voor haar vloot te willen. Tien machines die onder optie stonden zijn omgezet in een definitieve bestelling, en in het contract zat een optie tot twintig extra widebodies. En eerder die maand kondigde de airline ook al aan Dreamliners te bestellen. Delta zocht een vervanger voor de Boeing 767, en vond die in de Boeing 787. Er komen in de toekomst dertig 787-10-toestellen in de vloot. Daarnaast is er een optie tot dertig extra machines.