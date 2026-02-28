KLM Cityhopper moet opnieuw na takeoff terug naar Schiphol

Een Embraer van KLM Cityhopper moest opnieuw kort na takeoff terugkeren naar Schiphol. Eerder deze week gebeurde dat met hetzelfde toestel ook al.

De Embraer ERJ-195-E2 van KLM Cityhopper, registratie PH-NXG, vertrok op woensdagavond als vlucht KL1985 naar Belgrado. Het toestel was eerder die dag al in Stockholm, Birmingham en Londen geweest. Daarna stond er nog een vlucht naar de Servische hoofdstad gepland. Iets na 21:30 was het vliegtuig klaar voor vertrek en stond klaar op de Aalsmeerbaan. Daar steeg het op in zuidelijke richting. Maar niet lang na de takeoff meldde de bemanning dat ze niet konden versnellen. Dat had te maken met een flap- of slatprobleem. Daarop besloten ze de klim af te breken.

De KLM Cityhopper-vlucht keerde alweer terug naar Schiphol ©FlightRadar24

Op 13.000 voet koos de crew ervoor om terug te gaan naar Schiphol. Boven Doetinchem draaide de machine om en vloog via Apeldoorn, Emmeloord en Haarlem weer richting Amsterdam. Rond 22:20 uur, nog geen uur na takeoff, stond de Embraer weer op de Polderbaan. De landing was met een hogere snelheid dan gebruikelijk, vanwege het slatprobleem. Na dit rondje Nederland staat het toestel nog altijd aan de grond voor inspecties. De passagiers van de vlucht naar Belgrado vertrokken 25 februari alsnog naar Servië op de PH-NXS. Daar kwamen ze met twee uur vertraging aan.

KLM Cityhopper-toestel keerde eerder ook al om naar Schiphol

Het incident gebeurde nog geen vijf dagen nadat een KLM Cityhopper-vlucht ook al in een rondje Nederland veranderde. Het voorval van woensdag komt exact overeen met die van vrijdag 20 februari. Ook toen was de PH-NXG onderweg naar Belgrado, en kreeg kort na de start problemen met de slats. Die werkten niet meer, waardoor de machine met een hogere snelheid dan normaal moest landen. Vrijdag leek het probleem snel verholpen, want het toestel vertrok vier uur naar terugkeer naar Porto. Deze keer blijft de Embraer dus wel aan de grond staan.