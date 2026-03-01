De vliegende zoetekauwen van TUI fly

Eindelijk vakantie! Eindelijk weg van al die grijze luchten en regen. Ik verlangde naar blauwe luchten en het enige water dat ik wilde zien is het water in de zee of het zwembad van mijn hotel. Ik boekte bij TUI fly…

Vol verlangen begaf ik mij door de vliegtuigslurf naar mijn vliegende taxi. Eenmaal bij de deur van het vliegtuig deed een mierzoete glimlach van de wel erg opgemaakte stewardess mijn wenkbrauwen fronsen. Het leek warempel wel een wandelende suikerpop. Een zoete geur kriebelde in mijn neusgaten. Was het de parfum van de stewardess die deed voelen alsof ik de eerste beste snoepfabriek binnenliep?

Ik stapte het vliegtuig in en plots leek het alsof ik vastkleefde aan de grond. Vertwijfeld keek ik naar beneden en ik zag hoe mijn schoenen vast leken te staan in een zoet, kleverige substantie. Wat was dit?!



Maar ik wilde op vakantie! Die vakantie die mij het grijs en de regen zou doen vergeten. Gesterkt door die gedachten strompelde ik verder. Iedere stap naar mijn stoel voelde alsof ik verder vastgezogen werd. Maar ik gaf niet op. Na het bereiken van mijn stoel opende ik de bagagebak om mijn rolkoffer kwijt te kunnen. Maar… de bagagebak leek wel van suiker gemaakt. Mijn hand kleefde vast aan de klep en met moeite wist ik mijn kleine koffertje kwijt te kunnen. Ik gooide de klep weer dicht.

Met de andere hand greep ik de stoelleuning… Nee! Nee! Niet weer! Alles plakte. Met moeite bereikte ik mijn zitplaats aan het raampje. Toen ik ging zitten zoog de stoel mij vast. Ik probeerde vertwijfeld overeind te komen en keek wanhopig door het raampje naar buiten. De zoetigheid droop langs de vleugels naar beneden. Ik vroeg mij af waar je ik in hemelsnaam in terecht was gekomen… Zoet, zoet… Niets dan zoet! Welkom in de Vliegende Zoetekauw van Haribo… D-AHFM © Guido Wolfs

Dass ist ja wunderbar…

1 mei 2009 was zo’n heerlijke zonnige dag om eens gezellig met een paar medespotters naar Düsseldorf te gaan. Het is maar een stief uurtje rijden vanuit mijn woonplaats dus de wekker hoefde niet om half drie te tetteren, zoals bij een tripje naar Frankfurt. Een uurtje of half acht vertrekken, dan ben ik, inclusief parkeren zo tegen negenen bij het toenmalige “Zuschauerterrasse”. Mooi op tijd voor de opening daarvan.

Het was nog geen half elf toen zich in de verte iets blauws aandiende voor de baan. De verrekijker werd gepakt. Een blik op al dat blauw in de blauwe lucht leverde een wel interessante “hit” op in de vorm van de blauwe zoetekauw van TUI fly. Dass ist ja Wunderbar!

Hoe het zoete feest begon…

TUI fly liet drie B737’s in een Haribo-kleurenschema spuiten. B737-8K5 D-AHFM was de eerste. Deze zoetekauw werd op Maastricht gespoten en verscheen in december 2008 voor het eerst ten tonele in een geheel donkerblauwe romp met onder de cockpitramen in het geel de tekst “GoldbAIR Boeing 737-800”. Over het eerste deel van de romp stond groot in het rood “Haribo”. De staart was versierd met een lachende beer die enkele “goudbeertjes” uitstrooide die je weer achter op de romp zag. Het TUIfly.com was te vinden op de gele motorkappen en het rode TUI Fly-logo was te vinden op de gele sharklets. In 2013 werd de 737 uitgefaseerd wat ook het einde van de zoete beer betekende, daar de machine terecht kwam als G-GDFW bij Jet2 Holidays waar de kist nog steeds vliegt. D-AHFM © Guido Wolfs

Mammie. Ich möchte Haa…

1 mei, de Dag van de Arbeid, viel in 2009 op een vrijdag. En in Duitsland is dat een vrije dag, en een vrije dag houdt in dat de scholen ook dicht zijn. En dichte scholen betekent… nou ja, oordeel zelf…



‘Schau mal, pappa. Haribooo!’ Het schelle kinderstemmetje vlak naast mij haalde mij uit mijn concentratie, want ik was net bezig een Air Berlin A319 op de plaat te zetten. En ja, u kent het gezegde; als één schaap over de dam is…volgen er meer. En dus steeg een kakofonie van kinderstemmetjes op vanaf het “Zuschauerterrasse” in Düsseldorf, die de mevrouw achter de snoepkraam aan de voet van de verkeerstoren moet hebben doen handen wrijven. Jawohl! De dozen zoetigheid konden uit het rek want er moest geld verdiend worden. En hoe kon dat nou beter dan met zo’n vliegend billboard van een uit suiker bestaande beer.



En terwijl ik een foto maakte van TUI fly B737-8K5 D-AHFM in het Haribo-kleurenschema was het gebedel om me heen niet van de lucht… ‘Mammie. Ich möchte Haa…’ ‘Nein, Lotte!’ onderbrak de vrouw resoluut het kind. ‘Wenn Mama zum Supermarkt geht, schaue ich, ob ich dir etwas mitbringen kann. Aber nur, wenn du brav bist und nicht betteln gehst!’ TUIfly D-AHFM © Emiel Pijpers

Nog meer “Goldbären”…

Zoetekauw nummer twee kwam heel anders voor de dag. Boeing 737-8K5 D-ATUD zag in januari 2010 het zoete licht en was geheel goudkleurig met weer diezelfde lachende en strooiende beer in de staart, die nu waarschijnlijk minder last had van tegenwind tijdens de vlucht want maar liefst 28 “Goudberen” sierden de romp achter, en acht wisten er zelfs de voorkant te halen. Over de gehele lengte van de romp stond in rode met wit omrande letters “Haribo”, en in zwart met wit omrande letters “Goldbären”.

Onder de cockpitramen prijkte de tekst “HaribAIR Boeing 737-800”. De motorkappen en sharklets waren hetzelfde van kleur als bij zusje zoetekauw D-AHFM. De D-ATUD wisselde in 2016 al die zoetigheid weer in voor het tandveilige “TUIBlue”-livery. In 2021 kwam de kist bij Wilmington Trust Co terecht, waarna de 737 werd omgebouwd tot freighter. In 2023 nam WestJet in Canada de uitgekauwde zoetigheid over. Echter in 2025 werd de 737 buiten gebruik gesteld en sedertdien staat de voormalige HaribAIR 737 in opslag op Tucso. D-ATUD © Guido Wolfs

Weer eens wat anders dan koffie…

Ja, als spotter had je weinig te missen met al die zoete flying billboards om je heen.

Bij het kraampje kon de mevrouw eindelijk eens wat anders dan koffie aan die koffie leutende spotters verkopen. En zo zat ik dan in de zoet weeïge geuren van de snoepjes om mij heen mijn hobby uit te oefenen. En als zo’n zoetekauw er een uurtje later weer uitging waren er uiteraard weer nieuwe mensen met kinderen bijgekomen en jawel… Een herhaling van zetten vond plaats, nu met andere namen.

En niemand zag die man met die hoed en zonnebril die dit alles vanuit de verte met een grijns aan zag en wel tandarts van beroep moest zijn…

TUI fly’s paradijsvogel…

De mooiste was toch wel Zoetekauw nummer drie, zijnde B737-8K5 D-ATUJ. Deze 737 had de eer het Haribo Tropifrutti kleurenschema te mogen dragen. Nu denkt u natuurlijk: Tropi Frutti? Dat zal wel een berg kleurtjes opleveren?

Het gelijk is aan uw zijde, want de strooiende beer in de staart moest wijken voor de kop van een kleurrijke paradijsvogel, omgeven door veelkleurige tropische vruchten op de voorkant van de voor de rest groenblauwe romp. De 737 was verder gesierd met roze Haribo Tropifrutti-letters. In de staart prijkte nog een paradijsvogel met een rode vrucht in de snavel en felgekleurde vruchten onderaan de staart. Achter de vleugel in het groene gedeelte van de romp prijkten nog een vijftal snoepjes. D-ATUJ © Wim Boreas.

Misschien omdat de beer, kwaad over zijn ontslag als staartplakker op de twee andere kisten, die snoepjes er nog eens tegenaan gesmeten had. Onder de cockpitramen bevond zich de tekst “Paradiesvogel Boeing 737-800”. De motorkappen waren weer geel met rode TUI fly-opschriften. Maar de sharklets droegen het nieuwe lichtblauwe kleurtje met het rode logo van TUI fly. De D-ATUJ bleef tot 2018 plakken in zoetigheid aan het firmament. Daarna kreeg de kist de standaard blauwe TUI fly-jas aangetrokken. In 2024 verruilde deze 737 Duitsland voor België en vliegt ze nu zonzoekers als OO-TUJ.



D-ATUJ_B737-8K5(wl) TuiFly (Tropifrutti Livery) © Roel Frunt

Meer Flying Billboards…

Zoals u ziet, het was een zoete bonte kermis wat TUI fly in de lucht hield. En behalve Haribo waren er nog meer “flying billboard’s” bij de Duitse maatschappij, zoals de “Bärenmarke”, “Ein platz an der Sonne”, “Mein CEWE Fotobuch”, “TUIBlue”, “ICE Im Zug zum Flug”, en wellicht nog wel een paar, want uiteindelijk heb ik ze niet allemaal gezien. Overigens deed de toenmalige concullega XL Airways Germany TUI fly een beetje na met hun “ITS Wilkommen im Urlaub” B737-800.

Voor het oprapen…

En de tandarts? Ook die zal beslist verdiend hebben aan de Vliegende Zoetekauwen van TUI fly. En eerlijk? Ik heb mij wel vaker afgevraagd of in die toestellen de “goudbeertjes” voor het oprapen lagen…

