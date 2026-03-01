Historische luchtvaart moet zich opnieuw uitvinden in Nederland

Aanstaande zaterdag 7 maart vindt de tweede editie van het Symposium Historische Luchtvaart plaats. De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV) organiseert deze dag, in samenwerking met het Luchtvaartmuseum Aviodrome. De toekomst van de historische luchtvaart in Nederland staat centraal tijdens dit evenement.

Het symposium is bedoeld voor personen en organisaties die actief zijn in de historische luchtvaart: vliegers en eigenaren van historische luchtvaartuigen, leidinggevenden van organisaties die met deze toestellen opereren en onderhoudsbedrijven uit Nederland en Vlaanderen. Voorafgaand aan het symposium sprak Up in the Sky met Theo ten Haaf, voorzitter van de KLUHV en Roy Ymker, general manager van het Aviodrome.

Volgens Theo ten Haaf heeft de historische luchtvaart in Nederland het niet makkelijk. ‘Er zijn nog maar weinig vliegshows in Nederland, waar we onze toestellen kunnen laten zien. Tegelijkertijd zijn de eisen waaraan we moeten voldoen enorm hoog – op hetzelfde niveau als professionele luchtvaartbedrijven. Maar het laatste wat we moeten doen is zielig in een hoekje zitten en medelijden hebben met onszelf.’

Verhalen

De sector historische luchtvaart in Nederland moet zichzelf opnieuw uitvinden volgens Ten Haaf. ‘We moeten kijken naar wat er mogelijk is om het draagvlak te vergroten. Voor de meerderheid van de Nederlanders zijn die oude vliegtuigen niets anders dan een stuk oud ijzer. Door het breder aan te vliegen, de verhalen te vertellen van de vliegtuigen en de mensen die ermee gevlogen hebben, gaat het meer leven. Vanuit de KLuHV willen we ook meer inzetten op educatie, door schoolklassen uit te nodigen en het creëren van (technische) stageplaatsen. Want dat die vliegtuigen en hun bemanningen van groot belang zijn geweest tijdens de bevrijding meer dan 80 jaar geleden, mag niet vergeten worden!’

Ook het Aviodrome richt zich op educatie, vult Roy Ymker aan. ‘Als je in een schoolklas maar iets meer interesse kunt wekken voor de luchtvaarthistorie, hebben we weer een succesje behaald.’ Fly-In 2014 in het Aviodrome: wat ooit was, wat is en wat komen gaat… © Leonard van den Broek

Gesprek

De historische luchtvaart in Nederland is nu erg versnipperd. Door de samenwerking te vergroten, niet alleen onderling maar ook met de overheid, kan de sector versterkt worden. Het symposium hoopt hieraan bij te dragen. Roy Ymker: We moeten samen als sector in gesprek blijven met de overheid, want dan kom je sterk over. Het heeft geen zin om als ieder clubje apart met de IL&T (Inspectie) te gaan overleggen. We moeten als sector gaan vechten voor onze plek. Andere vergelijkbare sectoren, zoals de historische auto’s en treinen, zijn beter georganiseerd waardoor er wel meer mogelijk is.’

De vorige editie van het symposium werd georganiseerd door de KLuHV. Deze tweede editie is dan ook al een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Aviodrome en KLuHV. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Lees op 7 maart, de dag van het symposium, het hele dubbelinterview met Roy Ymker en Theo ten Haaf op Up in the Sky!