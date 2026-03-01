KLM A330 vliegt naar Woensdrecht

Een Airbus A330 van KLM is afgelopen vrijdag naar Vliegbasis Woensdrecht gevlogen voor onderhoud. Door een tekort aan personeel binnen de eigen maintenance-afdeling op Schiphol laat KLM een deel van het onderhoud uitvoeren bij Fokker, dat ook op de vliegbasis gevestigd is.

Korte ferryvlucht vanaf Schiphol

De Airbus A330-300, PH-AKF, steeg om 11:06 uur op vanaf de Kaagbaan op Schiphol. Na een korte vlucht richting het zuiden landde het toestel om negentien minuten later op Woensdrecht, nabij Bergen op Zoom. Het ging om een zogenoemde ferryvlucht. Dat is een vlucht zonder passagiers waarbij een vliegtuig wordt overgevlogen naar een andere locatie. Dit keer voor onderhoud. Dat is best bijzonder want Vliegbasis Woensdrecht is een militair vliegveld van de Koninklijke Luchtmacht. Op de basis staan onder meer PC-7-lesvliegtuigen en maken ook andere vliegbases, met bijvoorbeeld de F-35, gebruik van het vliegveld. ©Flightradar24

Personeelstekort bij KLM

De onderhoudsvlucht naar Woensdrecht past in een groter probleem waar KLM en andere luchtvaartmaatschappijen momenteel mee te maken hebben. In de sector is namelijk een groeiend tekort aan grondwerktuigkundigen (GWK’s), de technici die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en het luchtwaardig verklaren van vliegtuigen. Volgens Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici dreigt dit tekort de komende jaren verder op te lopen, mede doordat veel ervaren technici met pensioen gaan en er relatief weinig nieuwe instroom vanuit opleidingen is. Dat tekort zorgt ervoor dat vliegtuigen soms langer aan de grond staan of dat maatschappijen onderhoud moeten uitbesteden aan andere locaties, zoals nu bij Woensdrecht gebeurt.

Vliegveld met belangrijke rol

De vliegbasis zou in de toekomst mogelijk een grotere rol kunnen spelen in de burgerluchtvaart. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert zegt tegen Omroep Brabant dat Woensdrecht een alternatief kan zijn wanneer Eindhoven Airport in 2027 maandenlang dichtgaat voor groot onderhoud. Op dit moment is het verschil in drukte groot. In Eindhoven vinden dagelijks meer dan honderd civiele vliegbewegingen plaats, terwijl het op Woensdrecht meestal om slechts een handjevol per week gaat. Toch ziet Melkert mogelijkheden. De landingsbaan op Woensdrecht is ruim 2400 meter lang en beschikt over een geavanceerd landingssysteem. Volgens hem is dat in theorie ruim voldoende voor vakantie- en lijnvluchten. Hij benadrukt wel dat er in de praktijk nog obstakels zijn, zoals geluidsnormen, infrastructuur en faciliteiten voor passagiers.