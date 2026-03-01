Turkse gevechtshelikopters en drones in Nederland

De Rotterdamse haven kreeg onlangs bijzonder bezoek van de Turkse marine. Meerdere schepen, waaronder het amfibische aanvalsschip TCG Anadolu, meerden aan. De komst van het Turkse eskader maakt deel uit van NAVO-oefeningen op en rond de Noordzee. Aan boord van het schip bevinden zich onder meer aanvalshelikopters en bewapende drones.

Drijvende luchtbasis

De ruim 230 meter lange TCG Anadolu fungeert feitelijk als een drijvende luchtbasis. Het schip beschikt over meerdere landingsspots voor helikopters en kan zowel bemande als onbemande luchtvaartuigen inzetten. Op het vliegdek en in de hangars staan onder meer aanvalshelikopters zoals de AH-1W Super Cobra. Voor maritieme taken beschikt het schip over de S-70B Seahawk. Transporthelikopters zoals de AS532 Cougar maken eveneens deel uit. Daarnaast opereren vanaf het schip Turkse Bayraktar TB2-drones, die de afgelopen jaren internationaal veel aandacht kregen door hun inzet in verschillende conflicten. ©Lucien Blok

NAVO-activiteiten op de Noordzee

De komst van de Turkse schepen naar Nederland valt samen met Steadfast Dart 26. Dat is een grootschalige NAVO-oefening. Tussen januari en maart nemen zo’n tienduizend militairen uit dertien NAVO-landen deel. Schepen, helikopters, drones en ongeveer vijftienhonderd voertuigen worden ingezet. De oefening test de snelle inzetbaarheid van de Allied Reaction Force (ARF) en de samenwerking tussen alle deelnemende landen. De ARF is een snel inzetbare eenheid voor dreigingen en crises.