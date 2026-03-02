Air France-KLM kijkt eerder naar opvolger Boeing 777

Air France-KLM onderzoekt vervanging van de Boeing 777-300ER’s, die al jarenlang de kern vormen van de intercontinentale operaties van zowel Air France als KLM. Volgens topman Ben Smith moet die beslissing sneller dan verwacht worden genomen.

De reden ligt vooral bij de productieplanning van fabrikanten. De orderboeken van zowel Airbus als Boeing zitten tot ver in het volgende decennium vol. Wie nieuwe widebody’s wil ontvangen na 2030, moet nu al posities veiligstellen.

Twee kanshebbers

Als opvolger kijkt de groep naar twee toestellen. De Airbus A350-1000 en de Boeing 777-9. Beide types behoren tot de grootste en meest efficiënte passagiersvliegtuigen van dit moment en zijn bedoeld voor routes met veel vraag, zoals verbindingen tussen Europa, Noord-Amerika en Azië. De mogelijke opvolging van de 777-300ER staat niet op zichzelf. De groep is al bezig met een brede modernisering van de langeafstandsvloot. Zo ontvangt Air France-KLM nieuwe toestellen uit de Airbus A350-familie om oudere types zoals de A330 en 777-200ER geleidelijk te vervangen. Air France nam de eerste A350-900 al in 2019 in ontvangst. Voor KLM staat de eerste levering van dit type gepland voor dit jaar.

Belangrijk besluit

Opvallend is dat de groep eerder een deel van de bestelde A350-1000’s omzette naar de kleinere A350-900. Toch blijft de grotere variant nu weer nadrukkelijk in beeld als mogelijke vervanger van de grootste Boeing-toestellen. Tegelijkertijd heeft de Boeing 777-9 nog altijd te maken met vertragingen rond certificering, wat de planning voor luchtvaartmaatschappijen complexer maakt. Air France-KLM heeft momenteel 59 Boeing 777-300ER’s in dienst. Vooral bij de Franse tak worden sommige toestellen ingezet in een zeer hoge capaciteit, met configuraties tot 472 stoelen op vakantieroutes. Hoewel veel van deze vliegtuigen technisch nog jaren mee kunnen, speelt strategische planning een steeds grotere rol. Nieuwe widebody’s hebben vaak lange levertijden en maatschappijen moeten hun vlootvernieuwing daarom ruim van tevoren vastleggen.

Focus op eenvoud

Volgens Smith past dit binnen een bredere strategie om de vloot te vereenvoudigen. Minder verschillende vliegtuigtypes betekent lagere onderhoudskosten, efficiëntere training voor piloten en meer flexibiliteit in de operatie. Die strategie is al zichtbaar op de kleinere toestellen. Bijvoorbeeld met het uitrollen van de Airbus A320neo-familie binnen Air France, KLM, Transavia en Transavia France.