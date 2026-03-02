Airbus A380 komt niet meer van Schiphol weg

Een Airbus A380 van Emirates staat al sinds zaterdag aan de grond op Schiphol. Het toestel was onderweg naar Nederland op het moment dat de Verenigde Staten en Israël hun aanval op Iran openden.

De superjumbo, registratie A6-EDW, vertrok zaterdagochtend vroeg vanaf Dubai (DXB) richting Amsterdam. Na een vlucht van ruim zes uur via de gebruikelijke route boven de Perzische Golf, Irak en Turkije, landde het toestel op de Polderbaan. Terwijl de A380 in de lucht hing, escaleerde het conflict en werden ook doelen in de VAE geraakt door Iraanse raketten.

Volgens gegevens van FlightRadar24 staat het toestel sindsdien geparkeerd op het tarmac van Schiphol. Het is nog onduidelijk wanneer het vliegtuig weer kan vertrekken. Emirates verliest hierdoor miljoenen dollars aan misgelopen omzet en parkeerkosten. De autoriteiten in de VAE houden de veiligheidssituatie in hun eigen luchtruim ondertussen nauwlettend in de gaten.

De A380 van Emirates is niet het enige toestel dat gestrand is, ook een Boeing 777-300 van de maatschappij is gestrand op Schiphol. Wereldwijd staan tientallen superjumbo’s vast op verscheidene luchthavens. Naast Emirates kampen ook Qatar Airways en Etihad Airways met dit probleem. Bij Etihad staan vier van de negen toestellen in het buitenland, terwijl Qatar Airways momenteel zeven van zijn machines elders geparkeerd heeft staan.

Europese maatschappijen

Ook luchtvaartmaatschappijen van buiten het Midden-Oosten zijn toestellen tijdelijk kwijt. Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM vloog in de nacht van vrijdag op zaterdag naar Dubai, maar kon daarna niet meer terugkeren. De Nederlandse maatschappij onderzoekt momenteel hoe het toestel op een veilige manier naar Schiphol kan worden gerepatrieerd.

Opvallend genoeg tonen gegevens van FlightRadar24 dat een Airbus A380 van Lufthansa maandagochtend wel is opgestegen vanaf Abu Dhabi. Het vluchtnummer, LH9851, duidt op een herpositioneringsvlucht. De machine vloog in zuidelijke richting naar Oman en zette vervolgens koers naar München via een westelijke route. De reguliere operaties op de luchthaven van Dubai liggen op het moment van schrijven echter nog altijd stil.