Belangrijk Israëlisch vliegtuig duikt op in Europa

Het Israëlische regeringsvliegtuig “Wing of Zion” dook zaterdagavond plotseling op in Europa. Het toestel werd uit veiligheidsoverwegingen verplaatst naar een bestemming buiten Israël.

Zaterdagochtend vroeg lanceerden Israël en de Verenigde Staten een grootschalige aanval op Iran, nadat de troepenmacht in de regio wekenlang was opgebouwd. Zoals verwacht sloeg Iran terug; daarbij werden meerdere doelen in Israël en nabij Amerikaanse bases in de Golfregio geraakt. Hierbij zijn naar verluidt al enkele tientallen mensen om het leven gekomen.

Uit veiligheidsoverwegingen besloten de Israëliërs zaterdag het regeringstoestel, de “Wing of Zion”, naar het buitenland te verplaatsen. Het toestel, registratie 4X-ISR is een gemodificeerde Boeing 767-300. De machine steeg zaterdagmiddag kort na 14:00 uur lokale tijd op vanaf de luchtmachtbasis Nevatim, ongeveer vijftien kilometer ten zuidoosten van de stad Be’er Sheva.

Het regeringsvliegtuig vloog richting de Middellandse Zee, waarbij het de Gazastrook ontweek. Vervolgens hield de Boeing bijna vier uur lang een wachtpatroon aan boven zee, alvorens koers te zetten richting Duitsland via de Adriatische Zee, Noord-Italië en Oostenrijk. Rond 21:30 uur, ruim acht uur na vertrek, landde de machine in Berlijn.

Hoewel het toestel doorgaans enkel wordt ingezet voor Israëlische hoogwaardigheidsbekleders, bevestigde de regering dat het vliegtuig ditmaal alleen de bemanning aan boord had. Er waren geen politieke kopstukken aanwezig. Volgens het Duitse persbureau DPA staat het vliegtuig geparkeerd op een van de start- en landingsbanen van de Berlijnse luchthaven.

Controversieel

Het vliegtuig voerde het afgelopen jaar meerdere controversiële vluchten uit. Na het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag aan het adres van premier Netanyahu en voormalig defensieminister Yoav Gallant, zijn lidstaten van het hof in principe verplicht hen aan te houden zodra zij zich op hun grondgebied bevinden.

Desondanks vloog het regeringstoestel met Netanyahu aan boord afgelopen februari over Griekenland, Italië en Frankrijk richting de Verenigde Staten. Hoewel deze drie Europese landen het Statuut van Rome uit 1998 hebben ondertekend en daarmee verplicht zijn tot aanhouding, kon Netanyahu ongehinderd doorreizen naar Washington. Daar ontmoette hij vorige maand zijn goede vriend en bondgenoot Donald Trump. De Verenigde Staten hebben het Statuut van Rome nooit geratificeerd en erkennen de jurisdictie van het ICC niet.