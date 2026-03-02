Lufthansa en vliegveld bieden excuses aan voor chaos: ‘Onze fout’

Na de chaotische winternacht waarin honderden passagiers urenlang vastzaten in vliegtuigen op de luchthaven van München, komen zowel de luchthaven als Lufthansa met uitgebreide uitleg én excuses. Volgens beide partijen zijn er fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat reizigers de nacht noodgedwongen aan boord moesten doorbrengen.

Meerdere oorzaken

In totaal bleven ongeveer zeshonderd passagiers vastzitten in zes toestellen op Munich Airport. Vijf van de vliegtuigen behoorden tot de Lufthansa-groep, het zesde toestel was van Air Arabia. Volgens Lufthansa-manager Heiko Reitz, verantwoordelijk voor de hub in München, zijn er grote fouten gemaakt. Dat schrijft aeroTelegraph. ‘Wij, Munich Airport en Lufthansa, hebben fouten gemaakt. Daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor.’ Door uitzonderlijk zware en natte sneeuw duurde het de-icen van vliegtuigen aanzienlijk langer dan normaal. Tegelijkertijd golden nachtbeperkingen en nam de sneeuwval verder toe. Daarnaast bleek er een tekort aan buschauffeurs om passagiers van de vliegtuigen naar de terminal te vervoeren.

Luchthaven erkent fouten

Ook de luchthaven erkent dat er fouten zijn gemaakt. Chief Operating Officer Thomas Hoff Andersson zegt dat achteraf gezien meer buschauffeurs hadden moeten worden ingepland voor de nachtdienst. Hoewel de late dienst nog was verlengd tot half drie ’s nachts, bleek dat alsnog onvoldoende. Opvallend is dat de brandweer wel in beeld was als mogelijke oplossing, maar uiteindelijk niet werd ingezet. Dat terwijl er volgens de luchthaven bijna vijftig brandweerlieden beschikbaar waren en trappen bij de vliegtuigen al klaarstonden. Het probleem zat vooral in het vervoer van passagiers naar de terminal. Wel geeft Lufthansa aan dat de bemanningen aan boord onder moeilijke omstandigheden hun best hebben gedaan om passagiers te informeren en gerust te stellen. Volgens Reitz hebben zij daarmee deels gecompenseerd wat er operationeel misging op de grond.