Ryanair 737 moet tientallen passagiers achterlaten

Een Boeing 737 van de Ierse budgetvlieger Ryanair vertrok vorige week met ongeveer de helft van het aantal passagiers. De reizigers kwamen niet op tijd door de paspoortcontrole heen.

Vorige week stond een Boeing 737-800 van Ryanair, registratie EI-EKR, op het punt te vertrekken vanaf het Spaanse vakantie-eiland Lanzarote richting het Engelse Bristol. Er was echter een probleem: 89 passagiers waren de paspoortcontrole nog niet doorgekomen. Omdat Britse passagiers tegenwoordig door veel strengere paspoortcontroles moeten, bleven ze steken.

De luchthaven van Lanzarote had enkele problemen met de capaciteit bij paspoortcontrole voor non-Schengen-reizigers. Daardoor was er flinke drukte ontstaan en konden veel passagiers er niet op tijd doorheen. Ryanair besloot niet te wachten op deze mensen en haalde hun bagage van boord. Uiteindelijk vertrok het toestel met ruim een uur vertraging, en arriveerde het 46 minuten te laat in Engeland.

Ryanair en Spanje

Dat Ryanair ervoor koos om te vertrekken zonder passagiers is een opmerkelijke keuze. Gezien het feit dat het van boord halen van de bagage een uur vertraging opleverde, hadden de getroffen passagiers eventueel ook voorrang verleend kunnen worden. Betrokkenen achten het daarom niet onwaarschijnlijk dat de Ierse budgetvlieger hiermee de Spaanse luchtvaartautoriteit AENA voor het blok wilde zetten.

Ryanair heeft namelijk knallende ruzie met de Spaanse luchtvaartautoriteiten. De Ierse low-cost-carrier is het oneens met de ‘buitensporige vliegtaks’ in Spanje; deze bedraagt €10,35. Spanje is hiermee, anders dan Ryanair beweert, een van de goedkopere landen van Europa. Desondanks zijn ze bij Ryanair boos op de Spanjaarden.



Daarom besloot de vakantievlieger het aantal vluchten naar Spanje aanzienlijk te verminderen komende zomer. In totaal zullen er 800.000 minder stoelen beschikbaar zijn in vergelijking met vorige zomer, meldt de airline. Ryanair stopt volledig met vluchten naar bijvoorbeeld Jerez de la Frontera en Valladolid. Voor Transavia is dit goed nieuws, zij springt in het gat dat Ryanair achterlaat.