Schieten Amerikanen eigen F-15 uit de lucht?

Na een wekenlange troepenopbouw lanceerden de Verenigde Staten en Israël zaterdagochtend een aanval op Iran. Nu duiken er beelden op van een neertuimelende F-15 boven Koeweit.

Op sociale media gaan maandagochtend 2 maart beelden rond van een Amerikaanse F-15 die in een ongecontroleerde spiraal naar beneden stort. Uit een van de motoren zijn vlammen zichtbaar en de straaljager crasht uiteindelijk in Koeweit. Andere beelden die opgedoken zijn, tonen dat de piloot het toestel op tijd heeft weten te verlaten en er met een aantal flinke kleerscheuren vanaf is gekomen.

De exacte details van waar en wanneer het incident plaatsvond zijn nog onduidelijk. De Amerikanen hebben nog geen officiële berichten naar buiten gebracht waaruit blijkt wat de oorzaak van de crash is. Volgens het ministerie van Defensie van Koeweit zijn er zelfs meerdere toestellen neergestort boven het grondgebied van het Midden-Oosterse land.

Dat het toestel crashte boven Koeweit roept vragen op. Hoewel Koeweit niet ver van Iran vandaan ligt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de onnauwkeurige raketten van de Iraniërs een vijandelijke F-15 boven vijandelijk grondgebied kunnen neerschieten. Verschillende berichten wijzen er dan ook op dat het gaat om friendly fire: de Amerikanen zouden hun eigen F-15 per ongeluk hebben geraakt.

🇰🇼 | #URGENTE: Derribado un avión de combate estadounidense F-15 en Kuwait. pic.twitter.com/tTyoO4POls— ECSaharaui (@ECSaharaui__) March 2, 2026

Troepenopbouw

De precieze details omtrent de desbetreffende F-15 zijn nog onbekend. Het is nog niet duidelijk waar deze exact vandaan kwam, en hoelang hij al in het Midden-Oosten gestationeerd was. In januari en begin februari brachten de Amerikanen tientallen straaljagers richting het Midden-Oosten, waaronder meerdere F-15 Eagles, F-16 Fighting Falcons en F-35 Lightning II’s.

Ook stuurden de Amerikanen twee vliegdekschepen richting het Midden-Oosten. Als eerste arriveerde de USS Abraham Lincoln, die kwam overvaren vanuit de Zuid-Chinese Zee. Vervolgens stuurde Trump eveneens de USS Gerald Ford, die begin januari nog voor de kust van Venezuela lag, naar Iran als onderdeel van de troepenopbouw. Samen hebben ze plaats voor ongeveer honderdvijftig straaljagers.