Amerikaanse bommenwerpers non-stop naar Iran

De Amerikaanse luchtmacht heeft tijdens Operation Epic Fury verschillende bommenwerpers ingezet voor aanvallen op Iraanse doelen.

Tijdens de eerste nacht van de operatie werden vier B-2 Spirit stealthbommenwerpers naar het Midden-Oosten gestuurd. De toestellen, afkomstig van Whiteman Air Force Base, vlogen een zogenoemde round-trip mission vanuit de Verenigde Staten naar Iran en weer terug. De formatie werd bevestigd nadat de bommenwerpers zich meldden op civiele luchtverkeersfrequenties na afloop van de aanval. De machines vlogen over de Middellandse Zee, via de Straat van Gibraltar, terug richting Noord-Amerika. De missie werd ondersteund door bijna dertig tankvliegtuigen, die vanaf diverse vliegbases opereerden. Volgens Amerikaanse bronnen lieten de B-2’s tientallen precisiebommen vallen op ondergrondse Iraanse raketinstallaties.

Een dag later volgde een tweede aanval, ditmaal uitgevoerd door B-1B Lancer-bommenwerpers. De toestellen vertrokken vanaf Ellsworth Air Force Base en vlogen eveneens non-stop richting het Midden-Oosten, ondersteund door tientallen tankvliegtuigen. Hoewel vooraf werd gespeculeerd dat de bommenwerpers, zoals vaker voorkomt bij verre vluchten of missies, zouden uitwijken naar bases als RAF Fairford, bleek uiteindelijk dat ook deze missie zonder tussenstops werd uitgevoerd. De B-1B’s voerden aanvallen uit op Iraanse raketstellingen en commandocentra.

B-52 Stratofrotress

Of er ook al stokoude B-52-bommenwerpers zijn ingezet in het conflict met Iran is niet duidelijk. Wel zijn in de weken voorafgaand de eerste aanvallen meerdere machines naar de vliegbasis van Al Udeid, Qatar, verplaatst. Behalve grote strategische bommenwerpers beschikken de Amerikanen ook over honderden jachtbommenwerpers, zoals de Mcdonnell Douglas F-15E Strike Eagle. Onlangs werden drie exemplaren boven Koeweit uit de lucht geschoten, vermoedelijk door eigen vuur.