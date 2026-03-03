Frankrijk stuurt vliegdekschip met Rafale-straaljagers richting Iran

Frankrijk stuurt vliegdekschip CDG met Rafale-straaljagers aan boord naar het Midden-Oosten. Die stap volgt op een escalatie waarbij Franse militaire installaties in de VAE door Iraanse drones zijn geraakt.

Escalatie

President Macron riep zondag het Nationale Veiligheids- en Defensieraad bijeen. Aanvankelijk omschreef Frankrijk de Amerikaanse aanvallen op Teheran als ‘gevaarlijk voor iedereen’ en riep op tot het stoppen van de escalatie. Na de drone-aanvallen op de Franse basis verscherpte Parijs echter zijn toon en besloot het samen met Duitsland, het VK en de VS om ‘noodzakelijke en proportionele verdedigingsmaatregelen te nemen om Iran’s capaciteit tot aanvallen te neutraliseren’, schrijven bronnen. Macron benadrukte dat deze aanvallen ‘volledig disproportioneel’ waren en zowel militaire als civiele doelen troffen in landen die partners of bondgenoten van Frankrijk zijn.

Rafale’s onderweg

Als reactie kondigde hij aan dat Frankrijk zijn militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten zal versterken. Het vliegdekschip Charles de Gaulle is inmiddels onderweg naar de regio. Naar verluid zijn er meer dan dertig Franse Rafale-straaljagers aan boord. ‘We zullen onze positie en defensieve steun versterken om naast onze bondgenoten te staan en onze houding aan te passen aan de gebeurtenissen’, aldus de president.

Straat van Hormuz

Momenteel liggen ongeveer zestig Franse schepen vast in de Perzische Golf. Volgens Édouard Louis-Dreyfus zijn deze schepen geïnstrueerd de Straat van Hormuz niet te passeren vanwege de gespannen veiligheidssituatie. De Straat van Hormuz, die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt en een cruciale route voor olietransport is, wordt momenteel zwaar ontregeld door de militaire escalatie tussen de VS, Israël en Iran.